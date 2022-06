Christina Aguilera celebra el mes del orgullo con disfraz de Hulk, clasificación C

Ya se acerca el Día del Orgullo LGBT y para Christina Aguilera no basta sólo una fecha para conmemorarlo, pues ya inauguró las celebraciones previas al 28 junio, presentándose en Los Ángeles con un disfraz de Hulk, clasificación C, pues además de unos marcados músculos verdes pintados en el corsé, la cantante llevaba atado un pene de brillantes en la pelvis.

Como cada año, el Parque Histórico Estatal, en California, se convierte en el escenario del orgullo, y en esta ocasión, “X-tina” fue la invitada de honor. Deleitando a las y los presentes, la cantante de 41 años interpretó algunos de sus mayores éxitos causando euforia, la que aumentó al más alto nivel cuando la audiencia se percató que la acompañaba “un miembro” de tela verde, adornado con brillantes, que colgaba de entre sus piernas.



Foto: AFP

Esta no fue la única sorpresa que se llevaron sus fans, pues tuvo como invitadas a Paris Hilton, que actuó como la DJ de la noche, y a Mýa, una de las cantantes con las que comparte créditos en la canción, “Lady Marmalade”, que obtuvo éxito mundial en 2002, y que volvieron a interpretar juntas, 20 años después, durante la noche del orgullo en LA.



Christina y Paris en show de Los Ángeles por el día del orgullo LGBT. Foto: AFP



Mýa y X-tina interpetan “Lady Marmalade”. Foto: AFP

Pero además de dar comienzo con los preparativos para festejar el 28 de junio, Aguilera se tomó un momento para hablar acerca de su posición en contra de la LGBTfobia, a propósito de la ley “Don´t say gay” de Florida, que prohíbe a las escuelas y formadores de educación básica hablar acerca de temas relacionados a la orientación sexual diversa y el género. Christina, Hilton y Mýa reprodujeron un vídeo que condena esta iniciativa.

Eso no fue todo, pues la intérprete de “Beautiful”, honorada con el galardón de “Aliada de la igualdad” por una campaña de Derechos Humanos en 2019, compartió que la comunidad LGBT ha significado un pilar fundamental para la artista, cuando atravesaba los momentos más oscuros de su vida: "Encontré el mayor consuelo y la fuerza inimaginable en mis amigos que se identifican como queer", y agradeció a todas sus amistades; artistas, bailarines y creativos.

No obstante, destacó que la batalla contra el odio y la intolerancia no ha sido ganada, que aún falta mucho por conquistar, y es por eso que se sentía honrada de formar parte de esta alianza mundial que cada vez es más fuerte y que ya recoge alguno de los frutos, resultado de años de lucha por la igualdad y la no discriminación.

"Reconozco que todavía hay muchos obstáculos por delante, pero darme cuenta de lo lejos que hemos llegado y de que mi voz y mi presencia han tenido un impacto hasta ahora es más gratificante de lo que las palabras pueden expresar", expresó emotiva.

