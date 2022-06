Christian Nodal es considerado uno de los representantes más populares del regional mexicano, no sólo por su talento para cantar sino también para componer, que lo han llevado a sus 23 años a ser un artista multipremiado y a llenar cuanto lugar en que se presenta, pero estos logros se han visto empañados por sus constantes arranques de enojo y polémicas, como la que acaba de protagonizar con J Balvin en redes sociales, donde hubo desde referencia a exnovias hasta promesas de canciones.

Problemas con la disquera

Pero no es extraño que el temperamento del sonorense lo ponga en aprietos, ya sea en el ámbito personal como en el profesional. En octubre del año pasado tuvo un fuerte enfrentamiento con la disquera que trabajaba, Universal Music, cuando ésta emitió un comunicado a través de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, A.C. (AMPROFON), donde advertía que no se podía realizar ningún contrato, distribución y comercialización con la música y la imagen de Christian Nodal.

Después salió Nodal aclarando el porqué del conflicto, el cual inició ante su negativa de renovar su contrato con la disquera, pero el 8 de noviembre de 2021 obtuvo la suspensión definitiva de este recurso, gracias al fallo a su favor de la jueza de Distrito del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; así que como lo había prometido, pronto podría volver a presentarse en vivo y a realizar nueva música para sus fans.

“Me críe entre árboles, vegetación, ríos. La naturaleza es mi casa, mi cuna y soy un gran defensor del medio ambiente, jamás permitiría que mi imagen, mi música y mi arte quedara mezclado con quienes hacen daño al medio ambiente”, fue la declaración que dio Nodal, ante el escándalo y la suspensión de su concierto en Valle de Guadalupe, en Ensenada, el cual se realizaría el 8 de octubre del 2021. Se le culpó por la deforestación de 16 hectáreas para realizar dicho show, pero el lugar estaba a cargo de la empresa APM Producciones, por lo que se deslindó de cualquier responsabilidad.

"Nodeli", el inicio de la polémica en la vida del cantante

Pero lo que en realidad lo ha mantenido bajo el escrutinio público ha sido su relación con Belinda. Parecía que el cuento de hadas que inició en 2020 tendría un final feliz con una boda, después de haberse comprometido por todo lo alto en mayo de 2021. Pero en febrero de este año a través de un breve mensaje en sus historias de Instagram, Nodal dio a conocer su ruptura y aseguró que fue de común acuerdo y que no hablaría más del tema, pero eso no ha pasado, porque tanto él como su familia se ha visto enfrascada en dimes y diretes con los fans y la mamá de Belinda.

Primero Nodal le pidió a los “belifans” que dejaran de entrometerse, porque entonces tendría que hablar y la única que quedaría mal parada sería su expareja. Las especulaciones no tardaron en circular; desde una infidelidad por parte de Nodal, hasta la petición de Belinda a su novio de una cantidad fuerte de dinero para saldar sus deudas con el SAT. Lo último que se supo al respecto, fue cuando el cantante dio a conocer una conversación con la intérprete de “Luz sin gravedad”, donde ella le pedía dinero para ir al dentista y la mensualidad para su madre y padre, a lo que siguió mensajes de reproches por parte de ella, algo que en general se le ha tomado mal a Christian.

Tras la ruptura, las familias le echan leña al fuego

Pero las exsuegras no se han quedado atrás, primero Belinda Schüll alborotó el avispero cuando respondió a aplausos al comentario de una fan, donde calificó a Nodal de "naco", algo que no dejó indiferente a Cristy Nodal, mamá del cantante, respondiendo así en Instagram: “No es necesario mostrar belleza a los ciegos, ni decir verdades a los sordos… Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos… esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”.

Después la señora Schüll comentó en otra publicación que hay gente que busca recoger los frutos que otros sembraron, y casi de inmediato Nodal al sentirse aludido, porque ni su nombre mencionan, respondió así:

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo", escribió Nodal.

Después, a través de la supuesta cuenta de la abuela de Nodal, Elena Silvia Jiménez Madri, ésta se unió a la discusión con el siguiente mensaje: "Para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre. Ah, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes”. Ante todo esto Belinda ha guardado silencio desde el principio.

J Balvin. ¿Quién le copia a quién?

Pero en la canción de Christian Nodal escribió a J Balvin, titulada “Girasol”, vuelve a traer a discusión la ruptura de “Nodeli”, refiriéndose a Belinda como "la innombrable". Esta semana Nodal se enfrascó en una pelea con el colombiano, porque éste criticó su nueva imagen la cual es muy parecida a la de él, es decir, con la cabellera rubia, por lo que subió una foto de Nodal pidiendo que buscaran las diferencias, entonces comenzó la guerra de declaraciones y el cantante mexicano dijo que le respondería con una canción, la cual llegó día y medio después de la fecha que señaló.

Pero, para ese momento, los dos artistas ya habían hecho las paces, por lo que, durante un concierto en Morelia, Nodal aclaró que si bien ese problema había inspirado el tema, no iba dedicado a J Balvin y que ya no podía parar su salida al mercado.

"No hay que ser mierdas nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mier... en la vida, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las personas, respétense y respeten a los demás... Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo", expresó Nodal a forma de disculpa, asegurando en otro mensaje que ya todo estaba bien entre los dos.

