Christian Jean valora su “Calma” tras la tempestad del Covid-19

Algunos jóvenes cantantes quedaron en el olvido debido a la pandemia del Covid-19, mientras que otros aprovecharon este tiempo para reestructurarse y escribir nuevos éxitos que hoy están comenzando a posicionarlos en el gusto del público.

Tal es el caso de Christian Jean, conocido por pertenecer al grupo Reyno, quien aprovechó la pausa global para reflexionar sobre lo que significa ser músico. El resultado de ello es “Calma”, su nuevo sencillo que interpreta junto Esteman, creado a partir del encierro.

“La pandemia nos vino a poner ese ‘estate quieto’; esa reflexión colectiva que hace que los artistas hoy por hoy valoren más su oficio y que se valore más lo que es poder salir a tocar y compartir con un público de frente”, comentó en entrevista para EL UNIVERSAL.

Lee también: Danna Paola, señalada por supuesto plagio en redes

Aunque nunca se mantuvo inactivo, pues dio conciertos de manera digital, aseguró que el desapego con la gente significó un paradigma para quienes se dedican a su profesión, lo cual influirá en ésta para años venideros.

“La parte de los conciertos digitales y plataformas y eso si daban un bajón, era como: ‘híjole, está bien difícil interpretar viendo una cámara’, viendo que solo es de una manera digital y creo que no hay nada mejor para el ser humano que el contacto con otros seres humanos”, añadió.

Jean ve bien la activación de la escena, sin embargo, consideró que la pandemia “vino a sacudir” una suerte de responsabilidad social, no sólo en las audiencias, sino en los músicos.

“En mi carrera me he decidido mantener un poco al margen en cuento a mis opiniones sociales y culturales, pero creo que estoy en un buen momento de unificarlo y me gusta hablar de lo que conozco, no me gusta mal informar o hablar de temas que no sé, pero siempre y cuando exista responsabilidad de mi parte para hacerlo si estoy con la disposición”, dijo.



El grupo regresa con nueva música Foto: Cortesía

Para Christian la música es un componente importante para la reflexión social, por lo que critica el contraste que existe en fomentar su práctica en países europeos y Canadá, con respecto a lo que se hace en México.

“El apoyo a la parte cultural y artística es impresionantemente mayor (en estas naciones), sí creo que la verdad debería haber muchísimo más apoyo en este sentido y muchísimo más apertura a espacios nuevos donde se promueva la cultura”, expresó.

El cantante consideró que los temas políticos y sociales lo rebasan, pero que aun así quiso dejar clara su postura en desacuerdo con lo que se hace gobierno actual.

“Me preocupa el futuro del país, en manos de quien está, eso sí lo puedo decir abiertamente porque es un tema que he logrado tener muy claro en mi postura y pues también se el lugar que ocupo yo y lo que puedo hacer desde mi trinchera, pues son temas que me rebasan hoy por hoy”, comentó.

Lee también: Constanza Creel cumple 18 años: Así ha cambiado la hija de Edith González

mld