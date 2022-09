¿Christian Estrada y Ferka terminaron? Esto sabemos de la supuesta ruptura

Cada vez son más las versiones que aseguran que Ferka y Christian Estrada terminaron su relación, luego de que su distancia en redes sociales alertará a sus fans de que algo estaba pasando entre la pareja, sin embargo, este no es el único indicio que ha sido relacionado con la supuesta ruptura, pues aseguran que el modelo se enteró de un aspecto de la vida de la actriz del que no estaba enterado y con el que no está de acuerdo.

La relación entre Ferka y Christian es mejor conocida por su participación en realitys shows, como “Guerreros”, en el que su relación se hizo pública, e “Inseparables”, en el cual resultaron ganadores de 3 millones de pesos, por ser la pareja más fuerte y unida. Luego de su aparición en estos programas, la pareja se ganó el cariño de las redes sociales.

Desde que se conocieron, la pareja ha sido muy activa compartiendo cada momento de su relación, pues han dado detalles de su amor desde que se hicieron novios y hasta del nacimiento de su primogénito, Leonel, por ello sorprendió cuando el exfutbolista borró las fotos donde aparece a lado de Ferka. Pero eso no fue todo, sino que Estrada dejó de seguir a la madre de su hijo en las redes sociales.

Y aunque la pareja no ha hablado del tema, hace unos días Ferka compartió un mensaje con sus seguidores, con el cual aumentaron las sospechas que algo está ocurriendo entre la pareja:

“Gracias a todos por sus mensajes, por todas esas muestras de cariño, de verdad muchas, muchas gracias. Aún no estoy lista para hablar, les mando muchos besotes, aún no estoy lista para platicar, ya habrá tiempo, tiempo al tiempo. Sólo quiero decirles que los quiero mucho”.

Ante el presunto enfriamiento de la relación, un medio de circulación nacional publicó que la separación se debería a una diferencia que muy difícilmente podría resolverse. La revista informó que Christian se habría enterado del supuesto interés que Ferka tiene por las mujeres, preferencia sexual que el deportista desconocía y con la que no estaría de acuerdo, motivo por el que se habría distanciado de la artista, al grado de haberse mudado del departamento que comparten.

