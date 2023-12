Christian Chávez hace de la rebeldía su estandarte

“Nuestro mensaje ahora es más contundente porque puede ser el último que demos”, dijo Christian Chávez.

No son palabras menores, el cantante de RBD, junto con sus compañeros Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Dulce María, saldaron anoche una deuda de 15 años: despedirse de sus fans mexicanos.

A unas horas de que esto sucediera en el Estadio Azteca, Christian reflexionó con EL UNIVERSAL sobre lo que significó su Soy Rebelde Tour, que implicó 54 fechas en varias partes del mundo, incluidas 12 en México, las más especiales de su carrera.

“Es triste porque es el final, la despedida de una cosa tan hermosa para nosotros y para mucha gente, pero también es muy especial por el Estadio (Azteca) y lo que representa para todos los mexicanos”, explicó festivo, rodeado de árboles de Navidad.

“Hace 15 años nos dolió muchísimo no despedirnos, especialmente porque somos mexicanos, por eso desde que empezamos esta gira lo que más nos emocionaba era venir a este lugar y presentarles este show que nos costó muchísimas desveladas, lágrimas y esfuerzo”, contó.

Christian fue de los que más dio de qué hablar durante los shows, en especial por sus looks, ideados por él y su diseñador de estilo Pablo Palomeque, que se hicieron controversiales por desafiar los convencionalismos: como un traje de charro color rosa y un atuendo con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Pero el cantante aseguró que su intención nunca fue causar controversia, sino mostrarse tal cual es: “Para mí ha sido muy importante (crear los looks) porque fue como traer al Christian chavito y decirle, ‘a ver ¿qué quieres hacer, qué se te ocurre?’, Yo siempre he sido muy inventivo desde chiquito y el Halloween y disfrazarme siempre fue algo que me encantaba”, explicó.

“Es muy importante tener conceptos de vestuarios que tengan algo que decir, y no solamente sea ‘ay, qué bonito’, sino cosas que sean importantes para mí”.

Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

¡Fuera etiquetas!

Christian consideró que dar mensajes sociales siempre ha sido un objetivo de RBD.

El grupo musical nació de Rebelde, la telenovela que en 2004 obtuvo fama internacional recaudando más de 72 millones de dólares en giras.

Con sus personajes: Mía, Diego, Lupita y Roberta dieron a la juventud de los 2000 ejemplos de resiliencia, amor propio, respeto y compañerismo, mientras que para Giovanni, el personaje que interpretó Christian, el estandarte dijo, siempre fue la aceptación.

“Siempre hubo mensajes de ‘fuera etiquetas’ y de que siempre puedes volver a empezar y hacer una mejor versión de ti y liberarte”, recordó.

Sin embargo, hace unos años, el cantante aceptó que durante su participación en la famosa telenovela no tuvo el apoyo de la televisora para expresar libremente su preferencia sexual.

Hoy, como miembro de la comunidad LGBT+, ha buscado ser un representante de la libertad y eso lo expresa también en el escenario: “Se generó un movimiento social, pero esta vez no lo hice pensando en generar algo, más bien fue un: ‘voy a ser yo en esta gira y voy a ser claro’. En ningún momento pensé, ‘ay, voy a usar este traje rosa para que la gente se ataque y se genere algo’. No, realmente todo lo hice queriendo ser yo”, remarcó.

Contó que algunos de los conciertos los ha dedicado a su propia imagen infantil que no se sentía igual de segura y con su nueva versión quiere inspirar a otras personas a encontrarse.

Tras el cierre de la gira, planea seguir mostrando su evolución no sólo a través del documental Por siempre RBD, el especial, que mostrará el detrás de escena del tour, sino también con un minidocumental personal.

“Es una forma más íntima de ver a Christian, sobre todo ver lo que significa luchar con mis miedos, con el que te encasillen por una sexualidad, el que te discriminen”, detalló.