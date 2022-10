Chris Pratt recibe críticas tras hacer el doblaje de Mario en la película "The Super Mario Bros"

El esperado tráiler de la película “Súper Mario Bros” desató críticas entre usuarios de redes sociales, pero no por el diseño del personaje o los gráficos de la cinta, sino por el doblaje de Chris Pratt quien protagoniza al icónico personaje del entrañable videojuego.

Fue en Twitter donde el actor recibió todo tipo de comentarios luego de que en el evento Nintendo Direct se revelara el corto.

Pratt expresó que para él era un honor dar vida a Mario, pero esto no bastó para los fans quienes explicaron que su voz no se escuchaba como un doblaje si no como su tono de voz normal.

Un usuario comentó que quizá sólo invitaron al artista para hacer parecer la situación de forma cómica.

“Como esperaba: la voz de Chris Patt apesta y Jack Black lo clavó. ¿Por qué si Mario tiene una voz oficial cambiarla a un doblaje mediocre de estrella de Hollywood? no puedo entender” expresó mirothgar K .

Incluso resaltaron el trabajo de Charlie Day quien hizo a Luigi.

Otro posteó la imagen de Charles Martinet , el actor de doblaje que es la voz real de Mario y que también realizó otros personajes en el universo Nintendo como Baby Mario, Baby Luigi, Toadsworth y Mouser. En la foto, se observa a Martinet "confundido" por la actuación de Pratt.

¿Qué esperar de la película?

Las minutos de metraje publicados muestran gran fidelidad con los videojuegos y el compositor de la música para la cinta, Brian Tyler, ha estado trabajando "codo con codo" con el autor de las canciones originales, Koji Kondo, "para incorporar temas clásicos del juego a la banda sonora de la película", dijo Meledandri.

El mítico diseñador y productor de videojuegos de Nintendo Shigeru Miyamoto, creador del afamado fontanero de sombrero rojo y bigote, sirvió de maestro de ceremonias en el vídeo y dijo que el tiempo se les "pasó volando" mientras decidían cómo reflejar a los personajes y el mundo de Super Mario en esta producción.

Han pasado siete años desde que se planteó el proyecto.

Además de Pratt y Black forman parte del reparto de doblaje figuras como Charlie Day y Anya Taylor-Joy, entre otros.

Ésta es la segunda película sobre el popular fontanero. En 1993 se estrenó "Super Mario Bros.", una cinta protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo que fue un fracaso de taquilla y crítica pero que posteriormente se convirtió en un filme de culto.

Con información de EFE.

