Chiquis Rivera rompe las redes al mostrar así su anatomía

Chiquis Rivera está encendiendo las redes sociales al compartir un video en blanco y negro donde se ve luciendo un vestido asimétrico que deja ver mucho de su anatomía, mientras baila al ritmo de la canción “Lady Marmalade”, publicación que hasta el momento lleva más de 85 mil “me gusta” y que ha generado comentarios positivos respecto a la buena actitud que tiene la cantante hacia su cuerpo. Algunos destacan que sea voluptuoso, como buena latina, pero también que lo cuide llevando una buena alimentación y ejercitándose, poniendo el ejemplo a sus “boss bees” (como llama a sus fans).

OV7 muestran poco profesionalismo con la prensa

La presentación del grupo OV7 a realizarse el 17 de septiembre en Acapulco fue pospuesta debido a la llegada de Lester, tormenta tropical que se hizo presente en la costa del pacífico mexicano, principalmente en Oaxaca y Guerrero.

Desde el día viernes 16 de septiembre la incertidumbre comenzó en los fanáticos que acudirían al concierto, manifestando el desconcierto por el clima a través de redes sociales, luego los organizadores decidieron cancelar.

Sin embargo, pese a que muchos medios no sólo locales, sino de la CDMX, aguardaban para el show, la banda decidió no dar ninguna declaración, haciendo que el viaje de muchos comunicadores no valiera la pena. ¿Hubiera sido muy difícil hablar con la prensa y así dar su versión al público?



Foto: Germán Espinosa/ Archivo El Universal

Alejandra Ávalos toma estas precauciones ante el Covid-19

La pandemia aún no ha pasado y Alejandra Ávalos lo sabe, porque durante la conferencia para presentar el espectáculo “Noches de Cabaret”, al tener los micrófonos y reporteros cerca, rápidamente sacó un pequeño atomizador con líquido sanitizante y comenzó a rociarlos sin empacho, y ante el desconcierto de los comunicadores ella simplemente les dijo: “Ustedes ya saben”.

