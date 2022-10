Chayanne reveló como lo cambió la pandemia y por qué demoró 8 años en sacar un nuevo disco

"Siempre con la mejor energía”, fue el epígrafe de una de las últimas fotografías de Chayanne, colgadas en su cuenta de Instagram. Allí, algunos de los casi 7 millones de seguidores le han dejado comentarios de cariño y además le han hecho una petición indirecta: una nueva gira.

“¿Cuándo la gira?”, fue el comentario de una fan chilena. “¿Entonces sí hay gira?”, “¡Queremos gira en Venezuela!”, “¿Cuándo en la Argentina?” y “Ya ando esperando tu próxima gira”, han sido algunos de los mensajes que sus fans le han dejado en la red social de la camarita, donde las ganas de volver a ver a su artista favorito arriba del escenario y escuchar un nuevo disco son inmensas.

Chayanne es uno de los artistas más completos que ha dado Latinoamérica. Desde sus participaciones en el mundo del cine, hasta sus 22 álbumes de estudio, el cantante se ha consagrado como uno de los máximos exponentes de la música romántica, pero también de los ritmos para poner el cuerpo en movimiento.

En una entrevista reciente con el medio Infobae, el intérprete de “Atado a tu amor” abrió su corazón y se sinceró acerca del proceso de ocho años que le ha llevado la tarea de lanzar un nuevo disco. Todavía no hay fecha exacta para el estreno, pero ha dado a conocer dos piezas musicales que lo integrarán: “Amor y punto” y “Como tú y yo”. El cantante nacido en Puerto Rico, como muchos artistas de la música, tuvo que suspender todos sus planes por la pandemia de Covid-19. El 13 de marzo de 2020, su equipo anunciaba que la gira "Desde el Alma" tenía que ser suspendida por motivos de seguridad sanitaria, algo que le jugó en contra al bailarín, que tenía pensado visitar a sus fans de América Latina, el Caribe y España.



Chayanne en el escenario. Fuente: Instagram @chayanne

Al ser consultado acerca del periodo de ausencia de trabajos nuevos, Chayanne mencionó que luego de su último álbum de estudio, llamado “En todo estaré”, preparó una gira de un año y medio, y después grabó tres canciones (una modalidad que se ha implementado en el mundo de la música, donde prevalencen los sencillos). “Arranqué una gira de dos años que fue interrumpida [...] por la pandemia”, relató el cantante puertoriqueño. “Y entonces, cuando llegó la pandemia he cogido las cosas con calma [...] todo ha sido tan cambiante, inesperado, que me tardé todo este tiempo en hacer el disco”, culminó con su respuesta y mandó cariños y saludos a quienes lo siguen desde siempre: sus fieles y presentes fans. Lo que el artista enfatizó es que pudo convivir más con su familia, sus hijos y su esposa. “Fue interesante vivir algo que yo no había vivido", se sinceró, haciendo referencia a sus años de mucha actividad y contacto con su público en shows.