Chapulin Colorado: este es el apellido del personaje que seguro no conocías

"Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón”, rezaba la presentación clásica de los años 70, al presentar a “El Chapulín Colorado”: el superhéroe más divertido del país, creado por Chespirito, pero también el más miedoso. El personaje ha sido uno de los inmortalizados por el gran Roberto Gomez Bolaños, en donde dejó plasmada una parte de nuestra cultura.

En cada una de sus apariciones, El Chapulín por lo general se equivocaba en su rol de justiciero y capturaba a las personas que nada habían tenido que ver con un delito. La situación se tornaba graciosa por la torpeza de este superhéroe de Chespirito, que amábamos todos, al verlo entrar en acción. Pero finalmente, el salvador terminaba llevándolos a la cárcel de manera accidental y el resultado siempre era favorable para el personaje de Roberto Gómez Bolaños.

¿Cuál es el apellido de “El Chapulín Colorado”?

Una de las curiosidades que tal vez no conocías de este personaje es que su nombre completo era Chapulín Colorado Lane. Su padre era Pantaleón Colorado y Roto, y su primo segundo Juan Colorado (un mariachi). Otra característica que seguro no sabías es que el superhéroe de Chespirito tenía un escudo en forma de corazón por un significado en particular.



El Chapulín Colorado. Fuente: Instagram @elchapulincoloradofan

El concepto del escudo en forma de corazón de “El Chapulín” era que todos los favores hacia la comunidad deben hacerse con amor. Otras de las curiosidades que tal vez se te haya pasado por alto en los episodios, es que tenía un primo ratero peligroso: “El Chómpiras”. Y si bien su herramienta más presente para defender a los que estaban en peligro era el “Chipote chillón”, también poseía otras.

Las pastillas de Chiquitolina y la “Chicharra paralizadora”, eran las armas aliadas del personaje miedoso para defenderse y proteger a los demás. Es probable que también se te haya pasado por alto que su look está inspirado en un salvador de Marvel: Superman. Si bien Chespirito lo negó varias veces, el apellido Lane puede haber sido sacado de Luisa Lane, la novia del superhéroe con capa.