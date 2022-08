Chadwick Boseman, el rey de Wakanda y de la inclusión

Chadwick Boseman, uno de los actores más recordados del universo de Marvel por interpretar a "Black Panther" perdió la lucha contra el cáncer un 28 de agosto de 2020, a dos años de su partida, su ausencia sigue doliendo a la industria dle cine y a todos sus fans, pero el legado que dejó en Hollywood ha trascendido mucho más allá dle plano terrenal.

Boseman no sólo fue famoso por convertirse en el rey de Wakanda, también pasó a la historia por ser uno de los representantes más importantes de la inclusión y la diversidad en el séptimo arte, al convertirse en el primer superhéroe de color. El personaje que interpretó el actor, de nombre T'Challa, se convirtió en un ícono para la comunidad negra y de ascendencia africana, lo que dio al filme un valor añadido, logrando siete nominaciones al Oscar , entre las que destacaron Mejor película, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción, Mejor banda sonora original y Mejor canción original.

Los cinéfilos y expertos no tardaron en reaccionar al éxito de la película y muchos de ellos determinaron que "Black Panter" fue una auténtica revolución en la industria del cine en Hollywood, y en cierta parte se lo debía a su protagonista, quien siempre habló de la cinta como el mejor trabajo de su vida: "Siento la energía. Va a ser algo importante, porque no soóo gente negra o gente de origen africano quiere verlo; creo que todo el mundo quiere verlo. Eso es lo bonito. De verdad creo que hay más gente que quiere verlo que gente que no quiere verlo", dijo en entrevista para meidos internacionales durante la promoción de la primera entrega de "Black Panther".

Lee también: JLo estalla contra invitados que filtraron videos de su boda: "Es un robo"

Pero Boseman fue mucho más que un monarca en la ficción, otros dproyectos en los que participó fueron: "42: la verdadera historia de una leyenda del deporte" (2013), "I Feel Good: la historia de Jackie Brown" y del juez estadounidense del Tribunal Supremo Thurgood Marshall en "Marshall" (2017). Además, este año ha estrenado en Netflix "Da 5 Bloods", de Spike Lee, donde intrepreta a un veterano afroamericano que sirvió en la Guerra de Vietnam.

Asimismo, Boseman también era uno de esos actores que no temen pelear por sus derechos, pese a su delicado estado de salud, debido al cáncer de colon, participó en las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense en Los Ángeles, y había mostrado su apoyo abiertamente a la nominación de Kamala Harris a la vicepresidencia de la candidatura demócrata en las elecciones de EE.UU. en 2020.

Lee también: Danna Paola regaló "bolsitas de éxtasis" durante el lanzamiento de su nuevo video

mld