César Bono denuncia a mujer que vive en su casa sin pagar renta y pide ayuda para desalojarla

César Bono hizo uso de las redes sociales para denunciar al difícil situación que está viviendo, pues una mujer quiere despojarlo de una de sus propiedades ubicada en el municipio de Huixquilucan..

Mediante un video que publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el actor de "Vecinos" explicó que esta persona ha dejado de pagarle la renta desde hace más de un año y lo peor es que se niega a salir de la casa, por lo que, incluso, pidió ayuda para que pueda desalojarla.

Bono explicó que cuando la mujer, de nombre Jessica López Rivera, llegó al inmueble pagó un año de alquiler por adelantado y aunque él no estaba muy de acuerdo, terminó aceptando el trato. El problema es que eso fue hace dos años. Desde entonces, y hasta el día de hoy, el actor no ha recibido ni una sola mensualidad más: "Vive gratis desde hace un año. En todo este 2023 no pagó ni un solo centavo", se le oye decir en la publicación.





Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

El actor, de 73 años, aseguró que la mujer es una "delincuente", pues día tras día continúa robándole ya que, a pesar de que hubo un juicio y las autoridades terminaron por darle la razón, ella sigue ocupando el inmueble.

"Gané el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que, no se por qué razón, se fue en contra de la decisión del otro juez y seguimos en pleito", agregó.

Bono explicó que a su edad ya no se encuentra con fuerzas para continuar con el litigio: "la casa es mía, de nadie más. Trabajo desde hace cincuenta y tantos años, jamás le he robado un centavo a nadie y a mi me están robando desde hace un año", finalizó.

