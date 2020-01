Cepillín: Luis Miguel repite la historia de Luis Rey

Ricardo González Cepillín comenta que Luis Miguel es “un tonto” al igual que Luisito Rey, por no ser un buen padre, además dice que no se sabe si El Sol se arrepienta con el tiempo, porque él tampoco tuvo una familia. “Lo único que sí sé es que es padre y madre al mismo tiempo (Araceli Arámbula) y Luis Miguel está repitiendo lo que él vivió, para mí no debería hacer una segunda temporada sino una tercera temporada diciendo ‘pues qué tonto he sido porque no he sido un buen padre’… ¿Se arrepentirá un día él? Quién sabe, como nunca tuvo familia, no sé, él es muy buena onda, el que era muy tonto era el papá. Y mientras Luis Miguel traía una gabardina rompe vientos, el papá traía una gabardina de mink…”

¿Los Ángeles Azules y Justin Bieber juntos?

Resulta que no es una idea imposible, ya que recordando cómo le fue a la agrupación de Iztapalapa en su presentación durante el Festival Coachella, en donde Bieber bailó sus canciones, “El Doc” Elías Mejía no descarta hacerle una llamadita para hacer algo juntos. “(Nos trataron en el festival) como el 9.99 para no decir que la excelencia, Justin Bieber estuvo bailando con los Ángeles Azules, más con la de ’17 años’. ¿Algún acercamiento con él? No pero al ratito buscamos la manera de hacerlo, yo creo que estaría padre…”

Venta de boletos del EDC en Facebook causa confusión

Algo raro pasa en la reventa de boletos para el Electric Daisy Carnival, festival a realizarse del 28 de febrero al 1 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En grupos de Facebook hay quien vende las entradas en 850 pesos, casi 400 pesos menos que el precio mínimo en Internet y asegura tener comprobante para todas las jornadas. Los curiosos ya están preguntando pero las dudas sobre la legitimidad asaltan.