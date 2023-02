Celebran Tributo a Barry White en el Cantoral 

Recordado por ser uno de los representantes del Soul y la música romántica en inglés, Barry White tuvo el pasado 14 de febrero como parte de la celebración del día del amor y la amistad, un tributo gracias al cantante Marco Pacheco.

Marco y Barry además de tener el mismo registro de voz, siendo ambos bajo-barítono, nacieron un 12 de septiembre, por lo que la relación de Marco con Barry se volvió mucho más estrecha, al grado de que Marco ahora rinde un tributo a quien falleciera un 4 de julio del 2003 en Los Ángeles.

El evento se realizó en el Auditorio de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), cuyo recibimiento consta de un pasillo largo, por el cual los asistentes pueden disfrutar de la jardinería y el sonido de las fuentes para comenzar a desconectarse del bullicio de la ciudad.

Lee también: Elizabeth Álvarez publica foto con Jorge Salinas y estallan las críticas

Para esta ocasión en la entrada del lugar pudieron disfrutar de canciones de soul bailadas por seis artistas, que comenzaban a aderezar la noche, entre tragos, bocadillos y risas los asistentes disfrutaron de la noche destinada al amor y la amistad.

En punto de las ocho de la noche, los músicos de Marco, que consta de una formación de vientos metal y vientos madera, como trombones, trompetas, y saxofones, así como una decena de violinistas y tres voces femeninas como coristas.

Con pocos asientos sin ocupar dio por comenzado el concierto, íntimo, y con una acústica particular por el diseño del auditorio que permite disfrutar a todos los asistentes de los temas que se interpretaron.

Pasando por canciones como “Love´s Theme”, “Just the way you are”, hasta “You're the First, the Last, My Everything”, Marco dio cátedra de su similitud con el afroaméricano, y deleitó a los románticos asistentes que decidieron pasar una velada con canciones clásicas.

Al finalizar, el aplauso fue unánime, incluso el director del SACM, Roberto Cantoral Zucchi, reconoció el buen trabajo del intérprete, por la fidelidad y el agradable montaje junto a sus músicos.

Lee también: Ángela Aguilar actuará con todo el peso de la ley tras filtración de supuestas fotos íntimas