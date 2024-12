São Paulo.— El bossa nova y su cadencia, sus acordes calmados y su piano arrítmico parecen no ir de acuerdo al estado de ánimo desbordado de los brasileños, más cercano a la samba acelerada y brillante, cuando una estrella de tv, no importa cual sea, aparece en su tierra.

Como ayer, cuando Giancarlo Espósito (Breaking bad) y Misha Collins (Gotham knigths) fueron los personajes principales que emocionaron a los brasileños como invitados a la CCXP Brasil 2024.

Apenas y los actores salen al escenario Omelette en el recinto Expo Sao Paulo, la gente se exalta. Intentan conversar un poco en portugués, Misha lo hace fluido y esto genera un grito aún más estridente, aunque en el espacio hay poco más de 200 personas, se hacen sentir como si fueran tres veces más.

La gente corre, se empuja, se tropieza pero nadie se molesta, en cambio sonríen e incluso se abrazan, comparten la emoción por ver a estas personalidades de la televisión a sólo unos metros de ellos.

La misma entrega se ve en el empeño e inversión que hay en el cosplay: trajes complejos, detallados, elaborados, y jóvenes que emprenden su propio negocio para impulsar su imagen a través de los performance, donde aprovechan para repartir tarjetas para que los asistentes los sigan en sus redes sociales.

Pero más que la inversión, lo que distingue al brasileño es la alegría con la que lleva su caracterización. Desde Batman hasta Beetljuice, desde Spider-Man hasta Naruto o Luffy de One Piece, el nacido en aquellas tierras no discrimina, no distingue ni se enfrasca en qué título es mejor, si Star wars o El señor de los anillos. Por el contrario, mutuamente se piden fotografías, y sin preguntar, se graban y se toman varias fotografías juntos.

Familias completas asisten disfrazadas, compartiendo la diversión y la pasión por la cultura popular. Todo en 100 mil metros cuadrados, en los que hay stands de todo tipo, con experiencias inmersivas de las series del momento como Fallaout, The Boys y Yellow jackets, donde los fans piden entrar por unos minutos a las distintas escenografías interactivas, que aunque se ven plásticas sorprenden a los asistentes, quienes abren los ojos y algunos soportan hasta las lágrimas al tiempo que no paran de tomarse selfies.

Así se presentan también dibujantes de Marvel Comics y miles de expositores y diseñadores mostrando su arte en stands. Son pasadas las 19:00 horas y el público sigue.

Han sido ya dos días de evento, y las presentaciones, proyecciones y adelantos de nuevos contenidos de plataformas como Crunchyroll, Paramount+ o Disney continuarán durante el fin de semana, y no parece que el público dé tregua.