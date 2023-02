Cazzu enseña cómo conquistó a Christian Nodal con este look “total white” y transparencias

Christian Nodal está enamorado y ya no hay dudas de que ha caído rendido ante los pies de la trapera argentina. Hace unos días hasta se la vio a Cazzu junto a la madre del cantante disfrutar del concierto de Alejandro Sanz donde el intérprete de “Botella tras botella” hizo un dueto junto al artista español. Pese a que nadie daba mucho por esta relación, ha seguido avanzando a pasos agigantados.

Lee también: Tini, la otra argentina que está junto a Christian Nodal

Prácticamente no hay publicación de Cazzu en la que Nodal no ponga su corazón. Basta con echar un simple vistazo al perfil del Instagram de la trapera para ver que abundan los likes del cantante. Esta vez, la trapera conquistó al mexicano con un álbum de fotos donde deslumbró con su look “total white”.



"Mi familia bella" — Cristy Nodal en Instagram Stories con JG Musical, Alejandro Sanz, Christian Nodal, Cazzu y Amely Nodal. pic.twitter.com/g8ZsoGt16m — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) February 22, 2023

Cazzu es asidua de este color y hasta en sus espectáculos lo lleva. Hace unos días le tocó cantar en una provincia de su país, donde no solo congregó a una multitud, sino que además deslumbró con su vestuario. Con una coleta alta y posando de espaldas la cantante recibió los elogios de su novio y también de sus 11 millones de seguidores.

Lee también: Yalitza Aparicio impone tendencia con estos 3 looks para la primavera

La novia de Christian Nodal le sumó a su “beauty look” los arneses blancos, un accesorio que se ha puesto muy de moda en los últimos meses. Además, agregó sus ya clásicos borcegos de plataforma seleccionados cuidadosamente a tono con el resto de la vestimenta. Las cadenitas que colgaban de sus caderas definitivamente la coronaron como la reina del blanco.



Cazzu se ha convertido en una de las máximas referentes del trap pero también en la dueña del corazón de Christian Nodal. Basta con ver las miradas que se cruzan cada vez que están juntos para notar a simple vista que este romance va en serio. Y la realidad es que ambos comparten ciertos gustos como el de los tatuajes. Incluso los looks “total white” que usa Cazzu están plagados de transparencias que dejan muchos de ellos al descubierto.