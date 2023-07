Causa del divorcio de Ricky Martin, y la huelga de actores en Hollywood, entre lo más leído de la semana

Tras seis años de matrimonio, Ricky Martin y el artista plástico Jwan Josef optaron por el divorcio. El cantante boricua habría sido quien puso la demanda por “diferencias irreconciliables” de acuerdo con la revista People, que tuvo acceso a los documentos. Ricky estaría buscando la custodia conjunta. “Nuestro mayor anhelo es seguir teniendo una dinámica familiar sana y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y amor que nos tenemos”, apuntó el artista en su cuenta de Instagram.

La fuente, quien prefirió mantenerse en el anonimato, detalló al Daily Mail que el intérprete de "La vida loca" habría mantenido un matrimonio abierto; es decir, que tanto él como Yosef tenían permitido relacionarse físicamente con otras personas, y aunque por mucho tiempo esta situación les iba de maravilla, llegó el momento en que esto ya no fue así.

Lee también: Buscarán indagar en la salud mental de Ricky Martin como parte del proceso judicial contra su sobrino

Batalla el hijo de Mariana Levy

José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y nieto de la recién desaparecida Talina Fernández, reveló que recibe apoyo del padre de su media hermana, el actor Ariel López Padilla. Y esto por que desde hace mucho tiempo no tiene comunicación con su padre biológico, quien en su momento habría querido apoderarse de la casa de su mamá. El joven dijo a Ventaneando que su papá, "El Pirru", dejó un adeudo económico de la propiedad, donde actualmente él vive.

La polémica no deja en paz a "LCDLFM"

¿Trampas en "La casa de los famosos México"? Usuarios y fans del reality show han señalado que durante un concurso Jorge ayudó indebidamente a la “Barby” Juárez a encontrar un disco en el baño, necesario para ganar en la actividad. Dicen que el español fue realmente quien halló el objeto y se lo entregó a la boxeadora, algo que va contra las reglas. La producción no se ha pronunciado al respecto.

Para López Gavito, Erasmo Catarino es mejor que Luismi

Para Arturo López Gavito, el juez de hierro de "La Academia", Luis Miguel está lejos de ser el mejor cantante de México. En una entrevista para el podcast "Cara a Cara con Cora" dijo además que no le gusta su música, ni personalidad. “Nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista", dijo. En opinión contraria tiene a Erasmo Catarino, uno de los concursante del reality en ediciones pasadas.

Estalla otra huelga en Hollywood

Los sets de cine y tv estadounidense están desde el viernes vacíos, luego de que el sindicato de actores se puso en huelga ante los abusos del que son objeto por parte de los grandes estudios hollywoodenses y de streaming. Durante varias semanas intentaron negociar mejores pagos, pero los productores además de darles largas, llegaron a proponer el escaneo de sus rostros, con pago único, pero con la libertad de explotar su imagen cuantas veces creyeren conveniente.