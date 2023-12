Causa de muerte de Matthew Perry y Ricardo Arjona se despide de los escenarios; lo más leído de la semana

El 2023 está cada vez más cerca de concluir, con ello los grandes eventos programados, conciertos, estrenos en cine, y funciones de teatro, pero el mundo del espectáculo, no se detiene y la segunda semana de diciembre fue prueba de ello.

Entre lo más leído de esta semana destaca la revelación de la causa de muerte del actor Matthew Perry, el adiós de Ricardo Arjona de los escenarios por problemas de salud y, por supuesto, la confesión de Alfredo Adame, sincerándose sobre su salud mental, fueron algunos de los temas que más interesaron a las y los internautas.

Lee también: Se revela la causa de muerte de Matthew Perry, la estrella de "Friends"

Revelan causa de muerte de Matthew Perry

El evento de mayor interés durante la segunda semana de diciembre, fue la revelación de la causa de muerte del actor conocido por la serie "Friends", Matthew Perry, quién se encontraba bajo el efecto de una sustancia cuando falleció ahogado en su domicilio.

Se trata de la ketamina, sustancia que los médicos forenses de Los Ángeles encontraron en el cuerpo del actor tras realizar una autopsia, efecto que pudo provocar su ahogamiento en su piscina, donde fue encontrado sin vida el 28 de octubre de este año.

Ricardo Arjona se despide de los escenarios

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona logró abarrotar el estadio Bicentenario en Chile, pero pese al éxito el show fue uno de los más tristes para los fanáticos del cantautor, pues significó su última vez en los escenarios al menos temporalmente.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este, si no lo encuentro, prefiero no volver", se leía en un fragmento del comunicado que el artista compartió en sus redes sociales donde anunciaba su retiro temporal de los escenarios.

La causa, un problema de salud que ya no le permitía seguir como el cantante hubiese deseado su profesión.

Así envió una despedida a su público: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”.

Lee también: Eugenio Derbez en la encrucijada: altruismo vs. críticas

Eugenio Derbez es detenido en el aeropuerto por culpa de una sandía

Durante una visita del actor mexicano Eugenio Derbez a Nueva York para un programa de televisión una fanática decidió regalarle una sandía, con el rostro del también director tallado en la fruta.

El detalle fue tan especial para Derbez que decidió regresar a México con ella, pero fue detenido en su intento, mientras se encontraba en el aeropuerto debido a que la sandía fue hallada en su equipaje.

"Chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte; o sea, sí la talló en una sandía”, dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Finalmente, parece que el actor pudo conservar el obsequio pues terminó compartiendo la foto de la sandía en su refrigerador.

Boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

Los actores contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima, dónde sólo estuvieron presentes familiares y amistades de los novios. Sin embargo desde días antes Michelle Renaud dio indicios de la celebración en sus redes sociales donde compartió un vídeo eligiendo el vestido de novia.

Ahora lo que llamó la atención del público fue el vientre de Michelle durante la boda, ya que usuarios en redes sociales aseguran que se trata de un embarazo, lo cual no luce lejano, ya que la pareja no ha ocultado su deseo de ampliar la familia.

Lee también: Alfredo Adame confiesa su diagnóstico de enfermedad mental luego de visitar al psiquiatra

Alfredo Adame confiesa que le diagnosticaron una enfermedad mental tras visitar al psiquiatra

El actor y presentador Alfredo Adame, que ha ganado popularidad en redes sociales por verse involucrado en distintos conflictos con otros personajes públicos y hasta en trifulcas callejeras, dio nuevamente qué hablar pero ahora sincerándose ante su público.

Esto sucedió luego de que reconociera públicamente que fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo tras una visita al psiquiatra.

Las personas diagnosticadas con dicho trastorno, experimentan pensamientos recurrentes, no deseados e incontrolables, o se sienten impulsadas a repetir comportamientos específicos, interfiriendo en la vida diaria. Dicho trastorno es crónico, pero se puede tratar con ayuda de un especialista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc