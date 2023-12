Eugenio Derbez en la encrucijada: altruismo vs. críticas

Eugenio Derbez confesó que enfrentar a los trolls de las redes sociales es más difícil que filmar una comedia. Cada vez que se involucra en causas nobles, como salvar los cenotes o ayudar a perritos, los internautas le caen encima con críticas. "Haces algo bueno y te preguntan '¿y por qué no ayudaste a los niños pobres?'. ¡No hay forma de ganar!", se lamenta el actor. Derbez, reconocido por su humor, parece estar aprendiendo que en el mundo de las redes, no todo es risas.

La esposa del actor, Alessandra Rosaldo, asegura que está lista para retomar su carrera actoral, ahora que Aitana, su hija con Eugenio, ya no es tan dependiente. Tras participar en exitosos proyectos como "Sueños y caramelos" y "Los simuladores", Rosaldo ha estado yendo a castings en Estados Unidos, decidida a regresar a la actuación. "He estado insistiendo en verano y no pienso detenerme", afirma con determinación. Rosaldo, quien disfrutó ser parte de los "90s pop tour", parece tener un nuevo destino en mente: las pantallas de Hollywood.

La actriz Ariadne Díaz celebra la evolución en la industria de la actuación, destacando la empatía y el compañerismo que ha observado en los últimos años. Díaz, quien sufrió críticas y demandas excesivas en sus primeros años como "novata", ahora con 16 años de carrera, se siente más segura y comprometida con apoyar a los actores más jóvenes. "La sororidad entre mujeres en la industria es fundamental", enfatiza, reconociendo el cambio positivo en la comunicación y el apoyo mutuo entre colegas. Su testimonio es una prueba de que el ambiente laboral en la actuación está cambiando para mejor.

