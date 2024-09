"No sé mucho de nada y cuanto más hago, menos sé". Con esas palabras y citando a la escritora brasileña Clarice Lispector y "las ventajas del no saber", la actriz australiana Cate Blanchett ha recibido el Premio Donostia de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Tal y como estaba previsto, se lo ha entregado el director mexicano Alfonso Cuarón, con quien acaba de rodar la serie "Disclaimer", pero también ha aparecido por sorpresa, a través de un vídeo grabado desde Venecia, el actor y director George Clooney.

Clooney, que ha trabajado con ella en películas como "Oceans" 8' o "The good german" y que la ha dirigido en "The monument's men", la ha felicitado por su Donostia y la ha situado, por su su forma de actuar, en una liga artística junto a mitos como Marlon Brando, Katherine Hepburn, Meryl Streep o Robert de Niro.

Alfonso Cuarón y Cate Blanchett Foto: EFE/Juan Herrero.

"Formas parte de esa herencia y es una suerte haberte dirigido y actuado contigo", ha dicho el actor, que ha tratado de quitarle solemnidad al momento bromeando con que no llevaba pantalones en el vídeo.

La ganadora de dos Óscar, por "Blue Jasmine" de Woody Allen y "El aviador" de Martin Scorsese, es una de las actrices más reconocidas y reclamadas de la industria cinematográfica.

La presentadora de la gala celebrada en el Kursaal, la actriz Marta Etura, ha mencionado sólo algunos de los directores con los que ha trabajado, desde David Fincher a Wes Anderson, Peter Jackson, Guillermo del Toro o Todd Haynes, entre otros.

También tiene cuatro Globos de Oro, cuatro BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores y en 2022 recibió el primer Goya Internacional de la Academia de cine española.

"He tenido una carrera ecléctica y extraña, pero si hay un tejido que la conecta es el deseo de saber y de entender lo que significa ser humano", ha afirmado Blanchett con su Donostia entre las manos. En ese sentido, ha considerado "desconcertante" el nivel de certezas y falta de dudas que parece haber en el mundo actualmente.

"Vivir una vida creativa y llena de dudas es el ADN de cualquier proyecto. Cuando empiezas algo reconoces que no sabes nada y que estás ahí para tratar de averiguarlo, por eso me preocupa ver que tratamos a veces de encontrar respuestas muy rápido", ha dicho.

Cuarón la ha equiparado a una artista poco conocida de los siglos XVI y XVII, Catalina Hermoso, de quien ha dicho que "podía hipnotizar audiencias con sus cantos", y que fue mentora de sor Juana Inés de la Cruz y de Spinoza, pero su obra murió consumida por el fuego y el olvido.

"Las dos comparten un fervor de vida insaciable por el conocimiento, las causas justas y el arte, y comparten el don de la ubicuidad", ha señalado el mexicano, que ha dicho haber sido testigo de su "rigor y virtuosismo" en el rodaje de 'Disclaimer'.

Blanchett ha revolucionado la ciudad desde su llegada a primera hora de la tarde al Hotel María Cristina, en traje de chaqueta azul y zapato plano, y con una multitud congregada a las puertas para pedirle una foto o un autógrafo.

Ha sido una jornada cargada de estrellas ya que también han llegado este sábado a la ciudad la actriz Lupita Nyong’o, que presentará la película de animación "The Wild Robot" y Andrew Garfield, protagonista de "We Live in Time" (‘Vivir el momento’), la película de John Crowley que clausurará el festival fuera de concurso.