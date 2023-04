Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más exitosas de su país, pero al mismo tiempo también ha logrado consagrar su carrera como actriz en varios países de Latinoamérica.

La ex pareja de Sebastián Caicedo, además de trabajar como actriz y conductora, es muy activa en las redes sociales, y en dichas plataformas mantiene contacto con sus seguidores y les comparte algunos momentos de su día a día.

Recientemente Carmen Villalobos decidió celebrar el lanzamiento de la nueva temporada de Top Chef VIP y lo hizo luciendo un conjunto de dos piezas de top y minifalda súper coloridos.

La actriz se mostró en sus historias de Instagram bailando y consultándole a sus seguidores sobre qué opinan de la nueva temporada de Top Chef VIP. Villalobos acompañó su colorido look con un peinado recogido y un maquillaje en el que hizo hincapié en unos labios rojos.

“Me gente bonita, cuéntemente cómo les ha parecido esta nueva temporada de Top Chef VIP. Yo me he divertido muchísimo, he recibido comentarios de los jurados, de los participantes, de los desafíos, míos”, comenzó diciendo en el video Villalobos.

¿Quién es Frederick Oldenburg, el nuevo novio de Carmen Villalobos?

Frederick Oldenburg, el nuevo amor de Carmen Villalobos, es un periodista venezolano de 37 años y especializado en el periodismo deportivo, quien es figura en el mundo del entretenimiento luego de ser reportero en Telemundo Las Vegas, además de ser el conductor principal en el 2015 para NBC Sports.

En su cuenta de Instagram, Frederick Oldenburg cosecha más de 250 mil seguidores, y todo el tiempo está publicando imágenes de sus trabajos o de las rutinas de entrenamiento que realiza. No suele publicar mucho contenido personal, por lo que se espera que mantenga su relación con Villalobos en privado, y sin revelar mucha información de lo que están haciendo.