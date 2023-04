Carmen Villalobos es una conocida actriz, modelo y conductora colombiana que se ha ganado el corazón de los televidentes con su simpatía y belleza. La morena de 39 años cautiva a todos en las redes sociales con sus despampanantes fotos en las que apuesta a marcar tendencia con los últimos estilismos de la temporada.

Leer más. Carmen Villalobos reveló durante cuánto tiempo se vio en secreto con Frederik Oldenburg

Además, Carmen Villalobos comparte desde su cuenta oficial de Instagram contenido de rutinas de ejercicios y alimentación saludable. También sube momentos de trabajo y en los últimos días compartió una divertida secuencia de videos con la pesada broma que le jugó a su vestuarista en la previa del estreno de Top Chef Vip.

Carmen Villalobos y la pesada broma que le jugó a su vestuarista (Fuente Instagram @carmen_villalobos_39)

La pesada broma de Carmen Villalobos

La conductora de Top Chef Vip casi le provoca un infarto a su vestuarista Jorge Malave antes del estreno del reality show de cocina más conocido del mundo. En los videos que Carmen Villalobos compartió se ve paso a paso el momento en que le juegan la broma al vestuarista, la reacción de él y cómo después lo sacan del engaño diciendo que es todo mentira.

Carmen Villalobos y la pesada broma que le jugó a su vestuarista (Fuente Instagram @carmen_villalobos_39)

Leer más. La foto de Carmen Villalobos que encendió las alarmas ya que podría seguir el camino de Cazzu y Yailin, la más viral

En la primera historia Carmen Villalobos escribió: “Bromita que le hicimos a Jorge Malave antes de comenzar este día y casi se infarta”. En el video, la actriz dice: “Jorgito estoy aquí dándole con Astrid tratando de subir la falda. Jorge no tienes idea, no me sube. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y el otro vestido pensé en ponérmelo, pero no sé si es que me subí mucho de peso. ¡No sé qué es! Y en la parte de abajo, o sea, está así apretadísimo, niño, no sé qué hacer. ¡Ya me toca ir al set!”.

La pesada broma que Carmen Villalobos le jugó a su vestuarista pic.twitter.com/iSLl9vJUFz — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 27, 2023

Después subió un video con un hilarante filtro en el que las dos mujeres repiten: “¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira!”. Así logran sacar de estupor al vestuarista que estaba sumido en la preocupación.

La pesada broma que Carmen Villalobos le jugó a su vestuarista pic.twitter.com/hGScocCkCU — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 27, 2023

Finalmente, Carmen Villalobos compartió una captura de pantalla en la que se ve la conversación entre ella y Jorge Malave. La conductora escribió: “No saben cuántas veces he escuchado este audio”. Y el audio del vestuarista decía: “O sea casi me da un paro. Osea me estaba dando un paro mientras me metía un pedazo de pan”.

La pesada broma que Carmen Villalobos le jugó a su vestuarista pic.twitter.com/B4RjEAmHZa — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 27, 2023