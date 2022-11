Carmen Villalobos reveló lo que desea cambiar este fin de año

Las fiestas de fin de año como Navidad y Año Nuevo siempre causan en las personas emociones encontradas, e incluso algunas personas llegan a “perder la cabeza” durante la organización de este tipo de eventos y celebraciones.

Carmen Villalobos es una de las celebridades que se animó a confesar qué es lo que siente en cada Navidad.

¿Qué le ocurre a Carmen Villalobos en Navidad?

La actriz colombiana aseguró que durante Navidad su emoción puede llegar a sobrepasar los límites y eso hace que olvide cosas importantes que pueden resultar siendo un problema. Incluso Carmen Villalobos se animó a confesar que ama la Navidad y que la misma le genera mucho bienestar personal.

Foto: Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, aseguró Carmen Villalobos. Además la actriz de “Hasta que la plata nos separe” confesó que este año planea hacer algo distinto para Navidad y que espera empezar el 2023 renovada.

“¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que ya es hora de hacer un cambio en este pelito? Yo creo que llegó el momento, así que prepárense para el cambio”, dijo la actriz en las redes sociales. “Autocuidarnos nos hace sentir bien y felices. Así que, a consentirnos, niñas”, continuó Carmen Villalobos.



Foto: Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

Además esta Navidad será muy especial para Carmen Villalobos, ya que será su primera fiesta sin su ex pareja, Sebastián Caicedo. Recordemos que la pareja de actores decidió separarse este año tras más de 10 años de matrimonio.