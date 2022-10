Carmen Villalobos abrió su corazón y reveló una de sus tristezas más profundas

Los últimos meses en la vida de Carmen Villalobos han sido una montaña rusa de emociones. La actriz confirmó su separación con Sebastián Caicedo y al mismo tiempo brilló como la conductora de “Top Chef VIP”.

La ex pareja de Sebastián Caicedo abrió su corazón y confesó cuáles han sido sus grandes tristezas a lo largo de su vida. La protagonista de la remake “Hasta que la plata nos separe” sorprendió a sus seguidores con sus confesiones.

¿Qué dijo Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos es una gran defensora de los animales. La actriz y presentadora colombiana siempre utiliza sus redes sociales para publicar denuncias sobre maltrato animal o sobre los logros de diferentes fundaciones que defienden los derechos de los animales.

Carmen aseguró que este tema le afecta mucho y que suele llorar mucho cuando presencia un acto de injusticia hacia algún animal. “Oigan, de verdad que tristeza todas estas historias de maltrato animal, o sea me parece terrible, me parece muy triste que no esté pasando absolutamente nada, seguimos trabajando en muchas cosas, también sé que mucha gente metiéndole el hombro y la ficha al tema del maltrato animal pero cuando lo etiquetan a uno en tantos casos, hoy me han etiquetado en varios casos de maltrato animal (...)”, confesó Villalobos.



Foto: Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillalobos

“La gente se está volviendo loca, por qué, pero claro, como no pasa nada la gente lo sigue haciendo. Sigamos denunciando, sigamos haciéndolo, uniendo fuerzas, haciendo las cosas bien. En algún momento esto tiene que cambiar. De verdad que sí se le rompe a uno el corazoncito de ver tanto maltrato animal, tanto”, finalizó Carmen Villalobos.



Foto: Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillalobos

Carmen incluso convive con sus animales y siempre se muestra en sus historias de Instagram viajando con ellos, saliendo a pasear o realizando diversas actividades con ellos, por lo que sus fanáticos pueden confirmar que la actriz es una verdadera amante de los animales y que lo único que quiere es bienestar para ellos.