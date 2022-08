Carlos Rivera: "Ser papás es nuestro mayor sueño"

Huamantla.— A Carlos Rivera la sonrisa no se le borra. Está sentado en un elegante sillón color blanco en su nueva casa de Huamantla, Tlaxcala, el lugar que lo vio nacer. Mira por la ventana, donde decenas de fans gritan su nombre, y confiesa:

“Esta zona me recuerda a mí hace 20 años, cuando empezaba a cantar porque yo mismo mandaba a hacer mi publicidad y la pegaba en estas calles; luego cantaba en la casa de cultura que esta aquí al lado”.

Ganar un concurso de canto en la preparatoria, triunfar en la tercera generación de La academia y protagonizar el musical El rey león son algunos de los pasos clave que lo han llevado a la fama internacional, a adquirir una legendaria vivienda en el Centro Histórico de su tierra.

Pareciera que lo ha conseguido todo, pero Carlos confiesa que aún tiene un sueño muy especial: ser papá.

Hace poco, su pareja Cynthia Rodríguez confesó, sin dar muchos detalles, que se casaron, pero ahora él habla del momento en que visitaron al papa Francisco, el máximo representante de la iglesia católica, para que bendijera su unión.

“Acabábamos de vivir el momento más importante de nuestras vidas, me hacía especial ilusión porque de lo que se trataba era de bendecir la vida de dos personas que sueñan con hacer una familia y que sueñan con llevar todos esos buenos valores que cada vez se van perdiendo más y ser papás es nuestro mayor sueño”, dice Rivera.

Él fue educado por su abuela como un hombre de fe y ahora quiere heredar esas enseñanzas a sus hijos e incluso a las nuevas generaciones de jóvenes.

“Aquí (en la casa) todo está lleno de vírgenes porque me hace sentir bendecido y me inspira a tratar de ser la mejor persona posible, también trato de llevarlos en mi música para que a toda la gente que la escuche le lleguen todas esas cosas bellas”.



El papa dio la bendición a Carlos y Cynthia: “Se trataba de bendecir la vida de dos personas que sueñan con hacer una familia”, dice Rivera. Foto: Instagram



Conquista su tierra

Sus logros, como recibir discos de oro y reconocimientos en países como España y Chile, afirma, son parte de un escalón, pero lo que siempre quiso fue conquistar su propia tierra.

“Soñaba con hacer alguna campaña turística de mi estado, hice un video en la capital de Tlaxcala y me di cuenta del alcance que podía tener, así que escribí una canción inspirada en Tlaxcala, como si fuera una mujer, que habla de las luciérnagas y los tapetes de aserrín, de las tradiciones”, relata.

Confiesa que había tocado varias puertas para hacer un video que plasmara las maravillas de su lugar de origen, pero que a nadie le interesó. Fue hasta que adquirió más reconocimiento que logró que el estado le apoyara a producir un video en el que recorre lugares emblemáticos como el volcán La Malinche.

El fin de semana estrenó este video con una versión sinfónica de “Te soñé, Tlaxcala”, tema inspirado en su estado y que cantó junto al colombiano Carlos Vives en una entrega anterior.

La presentación la hizo durante la tradición de La noche que nadie duerme, donde una procesión de ciudadanos lleva a la Virgen de la Caridad por las calles de Huamantla para predicar la fe. Carlos le cantó a esta virgen desde su balcón.

“Esta canción también es la contestación a la idea de que ‘Tlaxcala no existe’, que nos ha marcado a todos los tlaxcaltecas. Por eso dice: ‘empecé a hablar tanto de ti y no me creyeron, dijeron que un lugar así no podía existir porque es como decir: ‘es tan mágico que no creerás que existe’”, señala.

Ahora, su historia en estas calles también irá más allá de las fronteras, pues cuenta que será parte de una serie de Disney+ llamada Mi música, mi tierra, donde junto a otros cantantes, muestra los lugares que marcaron su carrera.



“Visitamos mi escuela primaria, la preparatoria donde gané el concurso, la casa de cultura, de hecho hicimos un concierto ahí, conmemorando esos conciertos que yo hacía, muy diferente, más bonito y más producido.

“Regresé a lugares que hacía 20 años que no iba, volví a ver gente que hace años no veía y eso me hizo mucha ilusión, reafirmé cuánto te marca todo lo que tiene que ver con tus papás, tus abuelos, tu casa”.



Carlos le cantó a la Virgen de la Caridad desde su balcón. Foto: Instamgram.