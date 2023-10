Carlos Rivera está consciente de que muchos programas de televisión, incluidos los reality shows, utilizan las polémicas y escándalos para aumentar el nivel de audiencia; sin embargo, esta fórmula no ha sido necesaria en “¿Quién es la máscara?", emisión en la que participa como investigador.

Desde su primera aparición en las pantallas mexicanas, en 2019, la producción de Televisa registró muy buen rating, al grado de que convirtió en lo más visto de la televisora.

Ahora, a punto de estrenarse la quinta entrega, Rivera se dice sumamente orgulloso de pertenecer a este formato, en el que la buena vibra habla por sí misma: “De todo lo que vemos en el programa es que no tiene morbo, no nos tenemos que pelear para levantar el rating, no tenemos que inventar nada de nosotros”, expresó el cantante a los medios de comunicación.

Junto a Yuri, Martha Higareda y Juanpa Zurita, el cantante tendrá la misión de descubrir a las celebridades que se esconden detrás de divertidos disfraces, y han hecho tan bien equipo que, reveló, el secreto de su éxito es la diversión: “Jamás me permitiría aventar una broma o algo si no me llevara bien con la persona, aquí nos venimos a divertir como niños”, compartió el exacadémico.

Si en algo se ha caracterizado Rivera, además de su talento vocal, es que cuenta con una amplia cultura pop, pues e ha convertido en el investigador que más aciertos tiene en la historia de este programa.

“Tengo una memoria fotográfica impresionante, tal vez me meto a Instagram y como sigo a todas las redes de Televisa-Univisión y de muchos medios, si veo una información. por ejemplo que Yuri cantó en tal escenario, y esa pista aparece aquí, la voy a reconocer”, agregó

Sobre su participación en el show, Carlos confesó que se ha convertido en uno de sus trabajos más esperados, incluso, suele planear sus demás compromisos dependiendo de las fechas de grabación del programa: “Empezando el año siempre pregunto si se hará la máscara para que mi gira se pueda programar y yo pueda estar aquí”, mencionó.

Dentro de las novedades con las que contará la quinta temporada, que estrena este domingo 15 de octubre, es que cuenta con un foro completamente renovado de 360 grados, además de que Martha Higareda se integra a la mesa de investigadores.

