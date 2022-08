Carlos Rivera cumple el sueño de presumir Tlaxcala

Huamantla.— La casa de Carlos Rivera se percibe fresca, amplia y muy limpia, dan ganas de no sentarse en los sillones y no correr por los pasillos para no cambiar el lujoso aspecto de cada detalle.

A Carlos le da tanto orgullo sertlaxcalteca que adquirió uno de los inmuebles más pintorescos del centro de Huamantla, Tlaxcala,su lugar de origen y desde ahí sale al balcón de una de las habitaciones para saludar a sus fans que lo esperan en la calle gritando su nombre.

“Una de las cosas que me sorprende cuando vengo a Tlaxcala o me encuentro paisanos afuera es que me dicen: ‘Qué bueno que no te avergüences de ser tlaxcalteca’, para mí e s todo lo contrario porque tenemos tanto de qué sentirnos orgullosos que está en nosotros demostrarlo”, dice Rivera durante una conferencia de prensa local en su jardín.

Hace 18 años su vida cambió cuando ganó la tercera temporada del concurso de canto La academia y desde entonces se ha convertido en uno de los exponentes mexicanos más representativos del pop y la balada.

Ya desde entonces era un orgulloso promotor de sus raíces: de aquella época recuerda que lo apodaron el ‘Huamas’, de tanto que mencionaba su tierra.

Ahora, consolidado como actor, cantante, compositor y productor, sigue buscando la oportunidad de que el público conozca las maravillas de su estado.

Junto al director mexicano Pedro Torres hizo un video musical de su nuevo tema “Te soñé”, el cual interpreta junto al colombiano Carlos Vives. Se trata de una versión sinfónica de la canción en la que Rivera muestra lugares emblemáticos de su estado como el Parque nacional La Malinche y el santuario de las luciérnagas en Nanacamilpa.

“Todo comenzó con una llamada de Carlos hace unos meses que quería hacer este homenaje al lugar que lo vio crecer, soñar y hacer lo que hoy es él: un artista internacional que nunca olvida lo que vivió aquí; es admirable cómo Carlos nos comunica a todos esa pasión”, expresa Torres.

Uno de los sitios principales que se muestran en el video son precisamente las calles del centro de Huamantla, con coloridos tapetes hechos de aserrín, que son parte de la tradición de “La noche que nadie duerme”, un evento en el que los lugareños realizan una procesión de la Virgen de la Caridad por las calles de la ciudad. El recorrido se adorna con los tapetes hechos por artesanos.

“Esto va más allá de un sueño solamente mío, no es mi video, ni es mi canción, esto es de las más de 500 personas que vinieron a representar ‘La noche que nadie duerme’ porque lo hicieron con su corazón”, señala Carlos.

La intención del intérprete es aprovechar su fama para mostrar al mundo aquello de lo que siempre habló a sus compañeros exacadémicos y recordar a sus paisanos que deben sentirse orgullosos del lugar donde viven.

“Esto es genuino, no nace de un momento o una circunstancia”, asegura. “Cada coro, cada verso de esta canción habla de una parte de Tlaxcala y yo que tengo esa posibilidad de compartir con millones de personas el video, quiero darle esa proyección”, afirma el cantante.

El video, que ya está disponible en YouTube, se suma a los logros que Carlos ha tenido en su vida, después de contraer matrimonio con Cynthia Rodríguez.

“Que bueno que algo como esto finalmente llegue en este momento tan especial para mí”.

CARLOS RIVERA

Cantante

500 PERSONAS Entre artesanos, bailarinas y lugareños participaron en la grabación del video.