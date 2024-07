Carlos Ferro y la resurrección que da risa

Carlos Ferro ya no prende la televisión de noche, sino que agarra su celular y comienza a ver contenidos en internet y es como se ha dado cuenta que los patrones de consumo audiovisual han cambiado

“Era el niño que me gustaba prenderla a las 7 de la mañana y ver lo que había, ahora, la tele es sólo un adorno en varias casas porque pocas veces la usan porque el lenguaje, el entretenimiento, ya se tiene a la mano”, dice el actor de “Fuego ardiente” y “Vencer la culpa”.

Y para respaldar eso, recién se estrenó en la recién creada plataforma Mercado Play la serie de comedia “Ligeramente diva”, en la que es uno de los protagonistas al lado de Estefanía Gallardo y Fabiola Guajardo.

La producción de Sony es la adaptación latina de la serie original estadounidense “Drop Dead Diva” que tuvo su apogeo entre 2009 y 2014.

La historia inicia cuando la novia de su personaje (Guajardo), una poderosa influencer, fallece el mismo día que una mujer secuestrada y sus almas llegan al cielo. Ahí, el de la novia decide que no es su tiempo de morir y regresa, pero llega al cuerpo de la otra y no puede expresar su identidad real.

“Mi personaje es este abogado que tiene su primera oportunidad en un despacho grande y cuando pasa lo de los cuerpos deambula en el limbo de que extraña al amor de su vida, pero al mismo tiempo en la otra, que lo ve con ojos de borreguita, hay algo que se la recuerda

“La serie se tropicalizó (de la original) y está divertida, fresca y distinta. Sí había que cumplir cánones, pero había mucho libertad, carta abierta para jugar”, detalla.

“Ligeramente diva” se grabó durante cinco meses en Colombia. Se realizaron 80 capítulos, los cuales fueron divididos en temporadas, estando la primera ahora disponible.

“Mi mamá es la que no tiene nada de pena en decir las cosas: a veces me dice ‘ay hijo, te la bañaste con tal telenovela, ni la quiero ver’ y en otras me dice que le diga cómo termina. Aquí lo que quiere saber es cuándo va la segunda temporada, pero no sabemos”, dice divertido el actor.

Mercado Play es la forma en que Mercado Libre ha decidido ingresar el mundo audiovisual, colocando a la serie de forma completamente gratuita para los usuarios.

rad