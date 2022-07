Carlos Espejel apoya a niños a ser influencers

En Xpresión Centro de Capacitación Artística, la escuela que fundó Carlos Espejel, decidieron no luchar con la corriente y adaptarse a la nueva era, es decir, ya no sólo brindar clases de verano para formar artistas para el teatro, el cine o la televisión, ahora también buscan apoyar a aquellos que quieren generar contenido en las plataformas digitales o redes sociales.

“Descubrimos que en realidad no se puede montar una obra de teatro en línea, pero sí puedes crear algo parecido a una serie, entonces trabajamos en que los niños aprendan a actuar para una cámara; también les vamos a enseñar cómo generar contenido para sus redes sociales, obviamente con la supervisión de sus papás. Esta profesión sí cambió mucho, porque aprendimos que hay diferencias entre lo presencial y en línea, hay que aprender a usar la tecnología”, explicó Carlos Espejel.

El actor indicó que, para ofrecer contenido atractivo las niñas y niños que quieren ser influencers, deben aprender cómo hacer desde un buen encuadre hasta cómo realizar una ambientación adecuada.

“En estos tiempos no sólo los actores actúan ante una cámara, sino cualquier persona que quiera trabajar o simplemente mantener una comunicación remota, si no se ven bien el mensaje, no es tan efectivo. Ahora para los actores las entrevistas de trabajo ya son por zoom, en los casting o audiciones la primera prueba es haciendo un video o un en vivo y luego ya te mandan llamar para conocerte en persona”.

Los cursos de verano comenzarán el 25 de julio y el 1 de agosto, para lo cual manejarán dos formatos, el presencial, para niños y niñas de tres años en adelante, para las clases de teatro musical, canto, baile, actuación y talleres de inteligencia emocional, los cuales se impartirán en sus tres planteles, uno en Mérida y dos en la Ciudad de México, en la colonia Prohogar y Azcapotzalco.

También tendrán la modalidad en línea a través de zoom, para los niños y niñas, de siete años en adelante, que no puedan trasladarse o porque no están radicando en las ciudades donde están los planteles.

“Hemos tenido alumnos de Alaska, España y Alemania, que también pasan el verano con nosotros, pero a ellos les vamos a enseñar cosas diferentes al teatro, por ejemplo, cómo actuar para la cámara, hacer un casting si te quieres quedar en una serie de televisión y algo muy bonito que es el manejo de los hábitos y el liderazgo”.

Espejel explicó que para la clausura de estos cursos, que tendrán una duración de cuatro semanas, los que estén en presenciales tendrán la oportunidad de tener una presentación en el Teatro Wilberto Cantón, y quienes estén en línea realizarán algunas escenas de series como La casa de papel o películas como Vaselina.