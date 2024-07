Carlos Bonavides,"Huicho Domínguez", dispuesto a trabajar en la calle por falta de oportunidades

El actor Carlos Bonavides, conocido por su papel de "Huicho Domínguez" en "El premio mayor", continúa enfrentando desafíos para mantenerse activo en la industria del entretenimiento y estabilizarse económicamente, especialmente debido a la escasez de oportunidades que a menudo están condicionadas por su edad.

A sus 83 años, el famoso ha experimentado una realidad muy diferente a la época dorada de los 90, cuando la fama, la fortuna, los excesos y el abuso de drogas pusieron en peligro tanto su estabilidad emocional como financiera a futuro. En mayo de este año, Bonavides incluso recurrió a TikTok en busca de apoyo, mostrándose dispuesto a aceptar cualquier papel que le permitiera avanzar en su carrera, y ahora también está contemplando la posibilidad de trabajar en la calle para asegurar ingresos y salir adelante.

En un encuentro reciente con los medios, el actor de "Hasta que el dinero nos separe" expresó su entusiasmo por su participación en "Vecinos", donde obtuvo un papel pequeño pero significativo. Sin embargo, sigue apostando por nuevos proyectos.

El actor Carlos Bonavides. Foto: Instagram oficial.

“En la carrera artística todo puedes exigir menos justicia y uno de los factores que predominan es la edad. Yo he visto a actores que lo han abandonado por decepción, por tomar otro camino económico. He visto a grandes artistas que se han refugiado en la casa del actor”, comenzó el artista.

Carlos también ha sido testigo de historias de otros actores que, como él, luchan por hacer valer su talento y experiencia.

"Yo necesito trabajo, todos lo necesitamos", afirmó, mencionando una experiencia desafortunada en la que fue víctima de un intento de estafa por parte de personas con las que trabajaba en un show en vivo. “Me trajo muchos problemas. Me quisieron engañar. Un grupo de delincuentes me contrató, me hizo la trampa. Fue un problema”.

Asimismo, explicó que no es el tipo de persona que permite ser olvidado y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí.

“Yo, si no tengo trabajo, en la calle de Madero pongo un anuncio (que diga): ‘Sáquese una foto o video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o su papá, o mentarle la madre a quien quiera, y hago dinero y hago TikTok’. Yo no me dejo", aseguró.

Bonavides reconoce que ha encontrado éxito en las redes sociales, pero también está dispuesto a dialogar con productores.

Respecto a sus próximos proyectos, mencionó una serie en Guatemala y una película en Tijuana, aunque no dio detalles específicos.

"Si hay que barrer, barro. Todavía estoy muy fuerte y puedo hacer papeles de todos los géneros. No nada más soy cómico, manejo todos los géneros", concluyó.