Carlos Bonavides pide ayuda para encontrar a su hija no reconocida

A tres años de que una joven de nombre Aylín Barerra declara ser hija del actor Carlos Bonavides y este pidiera realizar pruebas de ADN para comprobarlo, ahora el famoso solicitó públicamente que lo ayudaran a dar con el paradero de la mujer.

Resulta que Bonavides viajó hasta Tijuana, lugar en el que aparentemente reside la joven, por motivos de trabajo, ya que está participando en la obra “¿Por qué será que las queremos tanto?” junto a Luis de Alba, Alejandro Suárez, César Bono y Benito Castro.

Durante una conferencia de prensa, Bonavides pidió ayuda a los medios para encontrar a Aylin y poder invitarla a ver una función. El objetivo es conocerse y que él pueda cumplir con sus responsabilidades paternales.

"Quiero hacer una pequeña petición. No sé si ustedes sepan que a raíz de la pandemia, salió que aquí en Tijuana tenía yo una hija, entonces yo quiero que si ustedes saben el paradero de mi hija que es doctora, la inviten a la obra para conocerla, para darle un abrazo y para no darle la espalda y para cumplir con mi responsabilidad. Muchas gracias", expresó.

Medios locales reportaron que el próximo 30 de marzo la obra se realizará en el Centro Mutualista de Zaragoza de dicha ciudad pero hasta el momento no ha hay un pronunciamiento de Barrera al respecto.

Asimismo, se desconoce si alguien ha podido enviarle el mensaje de su supuesto padre o está enterada de la situación.

¿Cómo surgió la historia de Aylín Barrera?

En 2020, Carmen Barrera, la madre de Aylín, destapó su “historia de amor” con Bonavides, pues aseguró que sostuvieron hace varios años una relación.

“Hasta el momento no la ha conocido, él sabe que sí existe su hija, sabe de ella, pero no la ha conocido”, dijo en aquel entonces Carmen.

Reveló que durante su amorío, el artista se comportó como todo un caballero y aunque este nunca le habló de casarse, él siempre viajaba hasta Tijuana para verla.

Carmen destacó que con su revelación no buscaba dinero sino que Bonavides se acercara a Aylin, sin embargo, aunque el actor habría accedido a pasar tiempo con su “hija”, no se volvió a comunicar.

Incluso la propia Aylin habló sobre la paternidad ausente del artista.

Durante ese mismo año, Carmen reiteró para “Ventaneando”: "Lo único que busco y que quiero es que el señor la busque, le haga una llamada, ‘hija, ¿cómo estás?’, que le de un abrazo que es lo que mi hija tanto desea. No quiero pensión alimenticia, no quiero demandas, económicamente no quiero absolutamente nada”.

Mientras que Bonavides pidió la prueba de ADN: “Si soy tu padre, si yo soy tu padre, yo no lo voy a negar, te voy a buscar. Vamos a hacernos una prueba de ADN, pero yo quiero en primer lugar que tratemos las cosas con verdad”.

Además la situación habría pasado por momentos tensos cuando Bonavides dijo que Aylín solo fue producto de una noche de copas y le preocupaba la reacción de su hijo Tadeo, lo que hizo que la joven dejara de buscarlo.

Carlos Bonavides. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.