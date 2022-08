Cariñosa y generosa, así recuerda Leonardo Ortizgris a Adriana Roel

En 2014, Adriana Roel interpretó en la película No quiero dormir sola, uno de los papeles que quizá sea de los más importantes de su carrera, Dolores, una actriz retirada y alcohólica; pero lo destacable de esto es que confió en trabajar con gente muy joven y con una humildad que sólo los actores consagrados llegan a tener.

“Recuerdo su gran disposición al trabajo, en el sentido de ser dirigida por una joven directora como lo era Natalia Beristáin, siempre estaba atenta para entender lo que ella le pedía.

“En cuanto a su relación con sus colegas actores, Mariana Gajá y yo, siempre fue muy cariñosa y generosa, una estupenda compañera”, recuerda Leonardo Ortizgris sobre la actriz, fallecida ayer a los 88 años y quien formó parte del elenco en este filme.

El actor considera que la apertura que Roel siempre tuvo fue lo que la llevó a realizar toda una creación de su personaje, que fue muy complejo, pero que volvió entrañable y la llevó a ganar un Ariel como Actriz.

A Leonardo la noticia de su muerte lo tomó por sorpresa en Chile, donde se encuentra trabjando en una serie, donde lamentó la pérdida de su compañera.

Roel compartió una gran amistad con el productor de teatro Morris Gilbert, quien, destaca, la actriz era un gran apoyo en su vida, porque siempre sabía darle un consejo o escucharlo.

“Uno no se da cuenta de los amigos que tiene hasta que los pierde, ella fue muy importante en mi vida, qué pena que ya no esté, se le va a extrañar sin duda alguna”, expresa el productor.

Curiosamente, sólo pudieron trabajar en tres ocasiones, en la obra Magnolias de acero, Monólogos de la vagina y Adorables enemigas.

“Cuando íbamos a presentar los Monólogos de la vagina no le llamé a Adriana, por alguna razón no había pensado en ella honestamente, entonces un día llegó al teatro y me estaba esperando en la puerta. Cuando me vio me dijo: ‘te vengo a decir que yo voy hacer esta obra, ¿cómo es posible que no me hayas llamado?’ Le ofrecí disculpas y por supuesto que inmediatamente se quedó en la obra”, recuerda Gilbert.