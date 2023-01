Carín León lanza fuertes críticas a la canción de Shakira: "es una falta de respeto a la música"

Aunque "Music Session Vol. 53", tema lanzado por Shakira en colaboración con Bizarrap, se ha convertido rapidámente en todo un éxito en las plataformas musicales, hay quienes consideran que la canción está sobrevalorada y que su único mérito es hablar en contra de otro famos, en este caso el exfutbolista Gerard Piqué.

A través de redes sociales, algunso usuarios se han manifestado en contra de la polémica composición y ahora es el cantante Carín Léon quien se suma a sus detractores.

En una entrevista retomada por el programa "De primera mano", el exponente del regional mexicano aseguró que la "tiradera" de la colombiana perjudica a la música, pues está haciendo que el público se interese en el morbo y no en la buenas melodías: "Se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo y siento que la gente, muchas veces, confunde el morbo con la buena música”, dijo.



La colaboración de Shakira con Bizarrap no fue del agrado del cantante Foto: Instagram

Pero es o no fue todo, el intérprete de "Como lo hice yo" aclaró que no se sumará a los chistes de esta polémica y lanzó fuertes críticas a la estrella latina, incluso tachó al tema como "una falta de respeto a la música": "La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona", agregó.

Por último, descalificó el hecho de que los cantantes de ahora sólo se preocupen por hacer música pensando en las ganacias o romper cualquier cantidad de récords, y han dejado de lado el verdadero trabajo del artista: “Yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio hasta el momento que empecé a hacer lo que a mí me gustaba, aun pensando que no iba a funcionar”, finalizó.

