Captan a Pablo Montero presentándose en la Fiscalía de Chiapas, tras denuncias de abuso sexual

Pablo Montero se presentó esta tarde en la Fiscalía de Tapachula, Chiapas para conocer la denuncia que una joven de la región interpuso en su contra por el delito de abuso sexual, luego de que presuntamente se reuniera con la acusante al terminar uno de los shows que ofreció en el estado y aunque el cantante ha negado categóricamente dichos señalamientos, también ha expresado que daría la cara para aclarar todo lo sucedido.

Fue precisamente hace un mes cuando los rumores de que Pablo Montero era buscado por la Interpol, como una petición de la Fiscalía General de Chiapas salieron a la luz, sin embargo, el mismo día en que surgieron dichas versiones, el órgano público lanzó un comunicado desmintiendo la supuesta solicitud; también indicaron que no existía una orden de aprehensión en su contra y que, en realidad, el cantante sólo estaba citado para acudir a sus instalaciones para conocer su situación legal.

Fue el propio Pablo quien se puso en contacto con “Ventaneado” para que lo acompañaran a su arribo a las oficinas de la Fiscalía del estado de Chiapas, a las que acudió junto con su abogado Elis García, para conocer la comparecencia que estaba pendiente desde el pasado 6 de febrero, cuando se dio a conocer públicamente que Óscar Antonio "N", nombre de nacimiento del también actor, había sido denunciado por el presunto delito de abuso sexual.

La denuncia fue realizada por Ximena “N”, una joven de 19 años, la cual afirmó que se trasladó con Pablo Montero y un grupo de conocidos del cantante de 48 años a unas cabañas, luego de una presentación que el famoso ofreció el pasado 7 de enero, reunión en la cual presuntamente habría abusado de ella sexualmente.

En su momento, la Fiscalía destacó que sí existía una carpeta de investigación y una denuncia, aunque ha habido algunas inconsistencias en este proceso legal, debido a que las autoridades del estado llegaron a indicar que el interprete de “Dicen por ahí” ya conocía los pormenores de la denuncia, mientras que él aseguró que todavía no tenía conocimiento de lo que apuntaba el documento.

Por otro lado, ha habido terceros que se han involucrado en el asunto, situación que ha disgustado a Montero que, recientemente, aseguró que estaba muy molesto con Emilio Moral, su expublirrelacionista, quien declaró que el cantante estaba siendo victima de extorsión por la familia de Ximena “N”, lo que el cantante ha negado.

“Yo no sé qué estaba pensando Emilio al cometer esa burrada o hablar de ese disparate porque es un disparate, no sé de dónde lo sacó ni cómo se lo inventó (…) estoy muy molesto con él, porque él no tenía ni porqué estar hablando en mi lugar, aquí el que tiene que hablar soy yo”, precisó en una entrevista a este mismo programa, concedida la semana pasada.

En esa misma charla, el originario de Torreón negó ser culpable de las acusaciones que lo han mantenido en el ojo del huracán en las últimas semanas:

“¿Con qué pantalones tuvieron como para publicar esto? Es totalmente falso, serían incapaz jamás de hacer ese tipo de cosas”, y destacó que lo que más le dolía de todo el asunto era la reacción que tuvo su madre al enterarse de las especulaciones, así como confió que teme por la imagen que sus hijas e hijos puedan hacerse de él a raíz de esta situación.

