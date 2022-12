Hace cinco meses que en la cuenta de Instagram de Irina Baeva no aparece ninguna foto con Gabriel Soto, no hay rastro reciente en sus redes del noviazgo que supuestamente aún sigue en pie; la pareja había anunciado que se casaría, pero desde hace semanas la versión de que ya no son novios se ha fortalecido, y cada vez suena más que el actor de 47 años anda muy juntito de Sara Corrales, de 37.

Gabriel y Sara actúan juntos en la telenovela "Mi camino es amarte", donde por cierto son pareja y se casaron, a traves de redes compartieron algunas fotos de la grabaciones; desde un inicio los besos y los abrazos no han faltado entre esta parejita; por cierto que varios seguidores del melodrama de Televisa han aplaudido la química que hay entre ellos.

Gabriel Soto apapacha a Sara

La colombiana Sara Corrales cumplió 37 años y la producción de "Mi camino es amarte" le organizó una celebración muy especial que incluyó un pastel con su personaje de Úrsula.

Le cantaron las mañanitas y Corrales se mostró muy efusiva con la celebración en la que no podía faltar Gabriel Soto, quien tampoco ha publicado desde hace meses fotos con Irina.

En medio del festejo, el abrazo entre Irina y Gabriel fue captado en un video que posteó Sara, quien desde el inicio de las grabaciones de la telenovela se mostró fascinada por compartir protagónico con Gabriel Soto.

Corrales agradeció a sus compañeros de la producción por los detalles:

"Qué mejor manera de celebrar mi cumple que con trabajo y rodeada de gente tan maravillosa que me llenaron de su inmenso amor, los adoro a todos. Gracia por hacerme tan feliz en mi día, gracias a mis productores @nicandrodiazof y @antonioarvizuv por esta celebración, por mi pastel con grúa y foto de la Curvitas, por los globos de los colores de mi bandera colombiana y en general por tanto apoyo durante este inolvidable proyecto @micaminoesamarte los adoro a todos equipazo".

Aunque ni Gabriel ni Sara han confirmado el supuesto romance, lo cierto es que ella apareció con un collar que Soto le regaló, y se sabe que el exintegrante de Cairo le habría regalado un costoso perfume que ella presumió en Instagram.



