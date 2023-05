Captan a Danilo Carrera paseando de la mano de su mami; ya está cuidándola en Miami

Hace unos meses, Danilo Carrera dio a conocer la noticia que había tomado desde hace tiempo; dejar el mundo de las telenovelas y retirarse de la actuación, esto debido a que su madre, la exreina de belleza ecuatoriana Elsita Huerta fue diagnosticada con cáncer, por lo que inmediatamente de terminar las grabaciones de la última novela en la que el actor participó, tomó sus maletas y dejó nuestro país para reunirse con su mamá en Miami, ciudad en la que ya se les ve conviviendo juntos, lo que ha generado el aplauso y la admiración de las redes sociales por su actuar.

A un día de celebrar el Día de las Madres, Danilo Carrera se ha convertido en un ejemplo de cómo ser buen hijo pues, si bien, cuando anunció que dejaría la actuación se le tachó de "arrogante", al dar a conocer los motivos por los que tomó dicha decisión, las opiniones comenzaron a ponerse de su lado, pues el originario de Ecuardor compartió que la noticia de que su madre padecía cáncer lo había llevado a reflexionar lo importante que es estar a lado de la familia.

En una entrevista a medios de comunicación, el actor de 34 años dijo muy convencido que la decisión ya estaba tomada y que no se sentía arrepentido de alejarse del mundo de la televisión, luego de haber llegado hace siete años a México en búsqueda de una oportunidad, pues aseguró que su principal objetivo dentro de la actuación ha sido ahorrar dinero para poder ver por su familia, ya que con todas sus ganancias ha tenido la oportunidad de solventar la carrera universitaria de sus tres hermanos y comprar la casa de Miami en la que ahora vive su madre.

"Yo ya hice todo lo que tenía que hacer en la actuación, todo lo que tenía que hacer en la actuación era sacar adelante a mi familia. He pagado cuatro universidades de mis hermanos (incluida la su propia carrera)... entonces ya hice todo lo que tenía que hacer, si dejo de actuar hoy no me va a doler y me voy con mi mamá, a estar con ella", confió.

Danilo Carrera es muy cercano a su familia, pues ha velado por el bienestar de cada uno de sus integrantes. Foto: Instagram

Luego de esta platica con la prensa, Carrera compartió una publicación en la que se despedía de Televisa, la que denominó como su casa, en la que inició su carrera como actor en nuestro país en 2015, cuando debutó en la telenovela "Pasión y poder", y en la que permaneció los últimos siete años, apareciendo en 10 telenovelas. Sin embargo, desde que arribó a la ciudad de Miami, donde su madre vive en la casa de la que el actor se hizo acreedor, se ha mostrado muy entusiasmado de pasar tiempo a lado de su familia.

De acuerdo con el actor -en una entrevista con TVyNovelas-, pese a que ama la actuación y se enamoró de la Ciudad de México, reconoce que a lo largo de estos años ha vivido con el arrepentimiento de no pasar tiempo suficiente con su familia, pues asegura que, por ejemplo, con su hermano menor que -en la actualidad- tiene 13 años se dejaron de ver en una época crucial, por lo que no son tan unidos como el desearía, pero como hermano mayor asumió la responsabilidad por ver por los Carrera Huerta.

Danilo Carrera es el mayor de cinco hermanos de la familia Carrera Huerta. Foto: Instagram

En esa misma charla, el actor reveló que, además de cuidar a su madre, en este tiempo piensa priorizar todo lo tocante a su vida familiar, pues también tiene el deseo de casarse y convertirse en padre y, tal parece que Danilo no pierde el tiempo, pues a menos de una semana de instalarse en su casa de Miami ya se le captó paseando del brazo de su mami, luego de que una persona los grabara mientras arribaban a un restaurante.

En las imágenes que circulan, y ya se han vuelto virales, se puede ver a Doña Elsa tomada del brazo de Danilo que camino erguido y muy sonriente junto a su madre, a quien le carga el bolso, y con la que conversa a lo largo de la calle hasta que llegan al restaurante y da paso a abrirle la puerta a su acompañante.

Al darse a conocer esta publicación, son muchos los comentarios positivos acerca de la decisión que él actor ha tomado, en los que, además, le hacen saber sus mejores deseos para que su madre, quien un día fuera la reina de belleza de Guayaquil 1983, se recupere de la enfermedad que está enfrentado.

Entre los mensajes de apoyo se leen frases como:

“Honra a tu padre y madre y tendrás larga vida”, “A ese muchacho le irá muy bien en la vida”, “Eso es amar de verdad su madre y ser un buen hijo” y “Amor de un hijo, ¡Qué ejemplo!".

