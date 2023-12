Capi Pérez, arrepentido de herir a Brandon Peniche con sus parodias: "No me daba cuenta que lo estaba lastimando"

Brandon Peniche no tuvo empacho al reconocer que no tuvo una buena relación con Capi Pérez, cuando trabajaban juntos en "Venga la alegría", pues le molestaba las parodias que hacía de él, lo que generó que nunca se diera una amistad entre ellos. Tras estas declaraciones, el comediante lamentó haber causado el digusto de su excompañero, por lo que aseguró que, cuando se encuentre con él, le pedirá disculpas.

Carlos Alberto Pérez Ibarra, alías "Capi", reflexionó en su visita al canal de YouTube "Pinky Promise", que su faceta como comediante tiene afectos adversos, pues es consciente de que, así como hay personas a las que hace reír, hay a otras y otros quienes no les caen en gracia sus chistes. Llegó a esta conclusión luego de que se viralizaran las declaraciones que Brandon hizo hace poco más de un mes, en las que confesó que nunca se llevó bien con el conductor, durante su estancia en "VLA".

Esto ocurrió durante una entrevista que Anette Cuburu, quien también aparecía en el programa, hizo a Peniche, con quien tiene una gran amistad, por lo que el conductor le contestó con toda confianza, cómo había sido su experiencia en el matutino y su relación con sus excompañeros, entre ellos, el Capi Pérez, reconociendo que el comediante no era una persona de su agrado.

"Con el Capi... o sea... no me cae mal, no me cae bien, la verdad, me da igual, y sin agraviar a nadie ni nada, no hubo química", reconoció.

El actor dio sus motivos, pues aseguró que las diferencias con Pérez surgieron a raíz del personaje que el comediante creó para parodiarlo, al que llamó como "Capriandon Peniche", pues cada viernes, Capi presentaba imitaciones de todas y todos sus compañeros en al sección "Los bloopers de VLC", y aunque la mayoría de conductores tomaban con buen humor el ser parodiados, no fue el caso de Brandon, que en esa misma entrevista aseguró que no entiende a quienes molestan por diversión.

"Hubo cosas que no... a mí no me gusta que la gente se meta conmigo, entiendo que debí de haber ´pagado piso´, pero de pronto se echó tres comentarios afuera que a mí no me agradaron y dije: ´-Bueno, de aquí de mi vida, lo elimino, que Dios lo bendiga y tan tan", destacó.

Fue así que Capi, en su estancia en Pinky Promise, contestó a la pregunta de uno de sus seguidores, el que le pedía que explicase cuál era su sentir tras las declaraciones de Peniche y, en vez de reaccionar negativamente, el comediante reconoció sus culpas y dijo lamentar la impresión que causó en el actor.

"No me lo esperaba, la mera verdad, o sea... yo no me daba cuenta cuando hacía mis parodias sobre Brandon que yo, probablemente, lo estaba molestado, que lo estaba incomodando, no me di cuenta en ese momento", confesó, aunque indicó de que sí era consiente de que a Kristal Cid, la esposa del actor, no le gustaban las parodias que hacían de él.

"Me sentí un poquito mal conmigo mismo porque nunca me acerqué a el para preguntarle si le gustaban o no mis parodias, la forma en que yo lo caracterizaba, por eso no tenía ni idea que tenía esta idea sobre mí, porque yo lo recuerdo con cariño", aseguró.

Fue de ese modo que aseguró que, cuando se encuentra con el actor, será el primer en acercarse y pedirle disculpas, pues destacó que su cometido al hacer comedia es hacer reír y no disgustar.

"Si un día lo veo, le voy a pedir disculpas por lastimarlo con mis parodias porque, cuando te dedicas a hacer reír, o caes mal o hacer reír, no es ahuev* que le tienes que cae bien a todos, a él no le cayó bien l oque yo hacía y es muy respetable", precisó.

