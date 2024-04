Cantar en México, otra victoria para Raphael

Cuando Raphael está arriba de un escenario es el amo y señor del show, domina cada punto del lugar y enloquece a la gente, pero cuando está lejos de los reflectores lo que más disfruta es la cotidianidad.

“Estar en familia, conversar de los problemas diarios que hay siempre en el entorno, convivir con los amigos, la gente que te quiere, pero además me gusta ir al cine a hurtadillas, al teatro, lo último que vi fue una obra de teatro que se llama El burro, es bastante extraña”, compartió.

El cantante dice que hay lugares en España donde la gente lo tiene muy visto y no le hace caso, pero lo agradece, porque le dan tiempo para ser más creativo y a la vez estar al tanto de todo lo que se “cuece” en la industria musical, sin preocuparse de quién lo ve o lo sigue.

“Lo complicado es que en cada tiempo tú estés vigente, la gente me ha visto evolucionar y se encuentran con el Raphael real que soy en la actualidad y se acuerdan del Raphael del pasado. El actual ha tenido la santa paciencia de llegar a ser quien es, que no se le suba a la cabeza y aunque me digan ‘el divo de Linares’ los sobrenombres no me gustan, soy Raphael”.

Aun así el público de México lo sigue idolatrando, tanto que su presentación del Auditorio Nacional de hoy tuvo sold out desde hace un par de semanas, por lo que abrió la fecha del 18 de abril, para que puedan disfrutar de su gira Victoria.

“Volver a México siempre es muy bueno para mí, muy entrañable, ya son muchos años yendo a esta linda tierra y se reencuenta uno con todo su público, eso es fantástico”.

Raphael lleva ya año y medio con esta gira y aseguró que han sido muchas las victorias que ha tenido con ella, como presentarse en recintos importantes del mundo, sobre todo cantar para cinco generaciones.

“Normalmente un cantante canta para su generación, pero a mí se me junta el público de cinco décadas, desde niños a gente mayor, eso es un placer, y darse cuenta lo que uno ha conseguido es bonito”.

El llamado Divo de Linares no sabe cómo ha logrado esto, pero se limita a hacer lo que mejor sabe hacer, que es cantar.

“Así pasa mi vida y la del público, vamos conociéndonos más y más, y queriéndonos más, yo soy como una costumbre”.

Para el cantante presentarse ante miles de personas ya no es intimidante, al contrario, ha sabido mantenerse en tranquilidad para poder estar parado en el escenario.

“Es la afición que le tengo, lo a gusto que me encuentro frente al público; me hace feliz viendo lo que consigo haciéndolo disfrutar, que salgan tan alboratos es un premio, me da la seguridad de que volveré, siempre que voy a México tengo la seguridad de que estarán ahí”.