Cannes honra la diversidad de lo femenino

Cannes.— La edición 77 del Festival de Cannes cerró haciendo un homenaje a las mujeres.

Por un lado, la Palma de Oro a Anora, filme del director Sean Baker, protagonizado por la joven Mikey Madison, quien da vida a una trabajadora sexual en una comedia hilarante, pero a la vez profunda, crítica y brutal.

Por el otro, el reconocimiento al ensamble femenino de Emilia Pérez, cinta franco-mexicana dirigida por Jacques Audiard, sobre un narco que decide cambiar de sexo. Obtuvieron el premio a Mejor Actriz en conjunto: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz.

De ellas, Karla Sofía fue la única actriz que asistió a la premiación. Nacida como Carlos Gascón, en 2016 empezó el proceso para convertirse en mujer. Antes, destacó por su papel en Nosotros los Nobles (2013) al interpretar a Peter Pintado, “el español de Cholula, Puebla”, algo que recordó en su emotivo discurso.

El director Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón. palma de oro mención honorífica Foto: AP

“Este premio tiene una dedicatoria especial para todas esas actrices y actores que nos partimos para poder trabajar. Que sepan que a veces sí se abren esas puertas. Y a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los días ¡y cómo nos denigran! Esto es para nosotras”, dijo.

“Mañana seguro esto estará lleno de comentarios de odio diciendo cosas terribles a todas nosotras. Pero como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejores personas, así que a ver si cambiáis, cabrones”, añadió recibiendo un aplauso unánime.

Este año, Greta Gerwig fue la encargada de presidir el Jurado de Cannes, junto con la actriz Lily Gladstone, la directora libanesa Nadine Labaki, la francesa Eva Green, el guionista turco Ebru Ceylan, el cineasta español Juan Antonio Bayona, el actor italiano Pierfrancesco Favino, el director japonés Kore-Eda Hirokazu y el actor francés Omar Sy.

Respecto a la decisión del reconocimiento coral femenino, Gerwig explicó: “La película está conformada por mujeres que sabes que son muy diferentes, pero que están relacionándose todo el tiempo entre ellas. Es un filme en el que se siente que todas están brillando y son una unidad. Creo que es algo que sentimos en muchas películas, que la magia la hacen las mujeres juntas y eso es algo que queríamos honrar cuando pensamos este premio”.

Déjà vu de Los Nobles

Gascón ahondó en la lucha de las personas que, como ella, han tomado la decisión de transicionar pese a las críticas: “Ojalá que este premio sirva para que, aunque sea una sola familia, aunque sea una sola persona en este mundo, tengan a sus hijos y no los echen de sus casas”, dijo entre lágrimas.

Después agregó en tono bromista: “Nunca me habían dado un premio así. Yo creo que lo único que me habían dado eran patadas. Entonces esto es maravilloso. Creo que Jacques ha hecho una película no de 10, sino de 20”, comentó entre risas, antes de recordar lo ocurrido en Nosotros los Nobles”.

“Me parece un déjà vu porque yo en México hice la película más taquillera de la historia. Se llamaba Nosotros los Nobles y pasó exactamente lo mismo. La gente venía y me decía: ‘Es que yo la he visto dos veces, tres veces’. Y yo no me lo creía al principio”.

Cuestionada por EL UNIVERSAL sobre su relación con México, Gascón destacó el vínculo con el país. “Me han pasado cosas maravillosas ahí (en México) y también cosas terribles, y creo que es un país increíble en el que tengo amigos del alma y espero ir pronto. Para mí lo más bonito es que se ha creado un ambiente, como un rollo hispano que yo no veía”, afirmó la actriz, que insinuó haber sido contactada por Pedro Almodóvar.

La cinta de Audiard (quien en 2015 obtuvo la Palma de Oro por Dheepan) también se llevó el Premio del Jurado, algo previsto pues en su estreno conmovió y unificó a los especialistas. El drama, que es a la vez una comedia musical, navega por la búsqueda de la identidad, la redención y el perdón, y toca los hilos de la problemática social y política mexicana lejos del folclor o el paternalismo.