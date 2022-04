La música es una buena forma de recordar a antiguas parejas y eso ha quedado demostrado a lo largo de los años, siendo el más reciente caso el del rapero August Alsina que escribió un tema a Jada Pinkett, con quien sostuvo una relación mientras estaba separada de Will Smith.

Joaquín Sabina, Nacho Cano y hasta Paulina Rubio han compuesto e interpretado letras que muchos conocen, pero pocos saben del origen de ellas.

"19 días y 500 noches"

Cristina Zubillaga fue la mujer que inspiró a Joaquín Sabina a componer la canción. Se conocieron hace tres décadas en una fiesta: ella no lo reconoció y él le invitó una copa. La leyenda cuenta que casi todo Madrid pasó por la casa de ambos, antes que comenzaran a tener problemas. Cristina ha dicho que no es como la pinta la canción: sí lo dejó, pero no lo abandonó como zapatos viejos.

"La fuerza del destino"

Es la historia de amor entre Nacho Cano, fundador de Mecano, grupo que la popularizó, y la escritora Coloma Fernández Armero. La relación duró casi una década tras conocerse en la discoteca Golden, que en la canción se menciona como el bar de oro. Hay otra canción dedicada a ella "El 7 de septiembre", porque realmente la pareja se reunía, aunque ya no estuviera junta, en su aniversario.

"Layla"

Compuesta por Eric Clapton a la entonces esposa de George Harrison. El roquero estaba enamorado de Pattie Boyd y creo esta canción que es una súplica para que le haga caso. La propia mujer dijo en su momento que se sintió mal al escucharla, aunque cuando contrajo matrimonio con Clapton (en 1979) su opinión cambió y la hacía feliz.

"Yolanda"

El trovado Pablo Milanés le escribió esta canción a Yolanda Benet, con quien estuvo casado por cuatro años y concibió tres hijos. La leyenda cuenta que al cubano le bastó una hora para componer los versos, que desde entonces son infaltables en sus conciertos. Yolanda siempre ha dicho que el mérito no es de ella, sino de la genialdad de su exmarido.

"Sara"

Fue la primera esposa de Bob Dylan. El cantautor la escribió recordando sus primeros años y reconociéndola como una mujer que luchó por él todo el tiempo, aunque él mismo no lo conprendiera. La canción fue grabada dos años antes de terminar oficialmente su relación. Dicen que Sara conoció la letra en el mismo estudio y lloró.

"Suzanne"

Leonard Cohen la realizó teniendo en mente a Suzanne Verdal, esposa del escultor Armand Vaillancourt. La relación nunca se concretó, pero qué habrá pensado Suzanne Elrod, quien fue pareja del músico y con la que tuvo dos hijos, al entererse que la rola no era para ella.

"Ella baila sola"

Esta es una historia trágica. Ricardo Arjona escribió la canción inspirada en Verónica Luque, una fan que perdió la batalla con el cáncer hace tres años y a quien conoció personalmente. La describe físicamente y la forma en que está cursando la enfermedad, siempre alegre.

"Mío"

Los hombres también son objeto de pasión y Paulina Rubio cantó esta refiriéndose a Erik Rubín, pero con mensaje directo a Alejandra Guzmán, su rival de amores por el ex timbiriche. La anécdota ha sido contada por ambas cantantes y fue, en su momento, delicia para los fans de cada una de ellas. La roquera le contestó con "Hey güera".

