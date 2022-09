Camilo y Evaluna Montaner: así fue su historia de amor

Evaluna Montaner es conocida por muchos como "la hija de" Ricardo Montaner, pero poco a poco ha logrado abrir su propio camino en el mundo de la música y de la actuación gracias a su talento y carisma. Lo cierto es que gran parte de ese camino lo ha realizado de la mano de Camilo, su pareja desde hace varios años, es por ello que hoy te contaremos cómo se conocieron y cómo comenzó su historia de amor.

Ricardo Montaner le brindó una entrevista al periodista mexicano Yordi Rosado y allí comentó cómo se conocieron Evaluna y Camilo Echeverry. Los jóvenes se conocieron en 2014, cuando ambos acudieron por separado al lanzamiento de un champú para niños en Colombia. Los dos eran presentadores del evento y, después de conocerse, siguieron hablando por medio de la red social Twitter.

Incluso Ricardo Montaner compartió con Yordi Rosado cuándo fue la primera vez que se enteró de la existencia del cantante colombiano: “Íbamos saliendo un día en mi carro, Evaluna, Marlene y yo. Estoy saliendo de la casa y me dice: ‘Papá, ¿podemos aprovechar el viaje que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando?’. Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Empezó a poner los demos, me encantaron las canciones que Camilo escribía”, aseguró Montaner.



Foto: Evaluna y Camilo. Fuente: Instagram @evaluna

Tras terminar de escuchar las canciones de Camilo, Evaluna le confesó a sus padres que le gustaba Camilo, pero que le entristecía no poder verlo más seguido, ya que el cantante vivía en Colombia, a lo que Ricardo respondió: “Le digo: ‘La semana que viene tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Bogotá por un día, ¿quieres venir?’. Y se vino conmigo, llegamos a Bogotá, estaba Camilo esperando en el aeropuerto y fuimos al hotel donde yo me hospedaba. Esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel y empecé a hablar con él y me cayó extraordinariamente bien, aún no eran novios”.

Foto: Camilo y Evaluna. Fuente: Instagram @camilo

Esa misma noche Camilo y Evaluna se pusieron de novios, pero la relación se afianzó una vez que Camilo viajó a los Estados Unidos. Incluso Montaner asegura que durante dos años el cantante colombiano estuvo viviendo en su casa, pero dormía en una habitación diferente a la de Evaluna. En 2018 Camilo le propuso matrimonio, se casaron en Miami en febrero del 2020 y en abril de este año recibieron a su primera hija, Índigo.



Foto: ¿La primera foto de Índigo?. Fuente: Instagram @stefroitman

La primera foto de Índigo

Desde hace varios meses que se especula con cómo luce el rostro de la pequeña Índigo, y esto se debe a que la pareja ha decidio no mostrarla en las redes sociales para cuidar su privacidad, pero en las últimas semanas la cuñada de Evaluna, la modelo argentina Stefy Roitman, publicó una foto donde ellas aparecen juntas, y en la misma fotografía aparece Evaluna luciendo un collar que contiene la foto de un bebé. Algunos fanáticos de la pareja aseguran que la bebé de la foto es Índigo, mientras que otros aseguran que la persona de la foto es Camilo cuando era pequeño.