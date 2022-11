Camilo se hace un nuevo tatuaje y sus fans intentan descifrar el significado

Este fin de semana Camilo puso a todos sus seguidores a pensar y en alerta. Primero porque los hizo asustar con el dibujo que eligió para tatuarse sobre su brazo, y segundo porque le pidió que adivinen el motivo por el cual eligió el diseño. Varios en el clan Montaner se animaron a opinar sobre el tema, pero al parecer ninguno a dado en la tecla aún.

Lee también: Evaluna y Camilo: esto tiene en su interior la casa rodante de la pareja

Sin duda Camilo Echeverry armó un revuelo bárbaro. El cantante usó su cuenta de Instagram para mostrar el dibujo de la vaca que quería plasmar. Con servilleta y lapicera en mano fue dibujándola. El resultado fue un animal bastante infantil y para nada bien hecho. Sin embargo, entre risas y cuando todos pensaban que ese era el diseño mostró que quedó perfecta gracias al tatuador.



El marido de Evaluna no se quedó conforme con el susto que ya les había dado a sus seguidores. El cantante de “Ìndigo” fue por más y les puso en desafío. “Adivinen por qué me tatué una vaca. No creo que lo logren”, lanzó desde la red social de la camarita. Su pregunta ha generado cientos de reacciones entre el fandom y hasta sus propios familiares.

Lee también: El desconocido nivel de estudios de Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz

Las respuestas de los seguidores de Camilo

Las hipótesis sobre por qué Camilo se tatuó una vaca son de las más disparatadas y divertidas. Hubo uno que hasta se animó a señalar que se trataba de un acrónimo de su nombre y su esposa. Digamos que la versión de que el animal elegido viene de “eVAluna +Camilo” es la más seria de todas, aunque aun no lo ha confirmado.



Algunas de las respuestas de los seguidores de Camilo. Foto: Instagram @camilo

“Porque tú eres una vaquita lechera bb”, opinó el hermano de Evaluna, Ricky Montaner. “Porque amas las "vaca-ciones" en familia. O porque "vaca-ntar" una canción nueva”, apostó una seguidora. “Porque a indigo le gusta la [email protected] lola”, agregó una fan. “Por la lactancia”, sumaron mientras que una notó que “no hay sensación más hermosa y única que poder ser una madre lechera”. Y para ustedes ¿por qué eligió una vaca Camilo como nuevo tatuaje?.