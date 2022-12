Camilo: esta es la prueba del gran parecido de Evaluna Montaner y su ex novia

Evaluna Montaner y Camilo son pareja desde hace siete años, pero en febrero cumplirán tres de casados. La dupla es una de las más queridas en el mundo del espectáculo y sus fans constituyen una de las comunidades más alegres y juveniles en la esfera de los artistas del canto.

Leer más: Evaluna y Camilo: esto tiene en su interior la casa rodante de la pareja

Sin embargo, el 2022 comenzó un poco turbulento para Camilo y la menor de los Montaner cuando se viralizó un video en el que se dejaba constancia del sorprendente parecido entre ella y la ex novia del cantante colombiano. Gabriela Andrade es la ex pareja del intérprete de “´Vida de rico” y su relación terminó a finales de 2014.

Leer más: Esta fue la anhelada fantasía que Camilo cumplió en Madrid

Meses después de terminar con esta relación, el yerno de Ricardo Montaner emprendió la conquista de Evaluna, a quien había conocido en un evento comercial donde ambos fueron invitados. Lo siguiente es historia. En la actualidad los esposos crían juntos a Índigo, su primera hija nacida en abril, que ya conoce varias ciudades por viajar con sus padres a todos lados.



Lo cierto es que a pesar de que Gabriela Andrade esté casada y sea mamá de dos niñas, y de que el cuñado de Mau y Ricky también esté en la misma situación, solo que con una hija por el momento, todavía siguen habiendo comentarios despectivos acerca del parecido de Evaluna con la joven colombiana.



“Es igualita”, “La doble de Evaluna”, “Sos igual a Evaluna”, “Evaluna, valórate. Camilo se buscó una igual para que no olvidara así a su ex” y “Evaluna, ahora que te cante Camilo ‘Nadie como tú, no hay sustituto’, tu eres la segunda opción”, han sido algunos de los comentarios de los internautas en el perfil de Instagram de Andrade.



Ante este tipo de mensajes en las redes sociales, los artistas marido y mujer no han prestado ningún tipo de declaración u opinión. No fue así el caso de “Gaby”, quien en una oportunidad mencionó qué piensa de las comparaciones a través de sus stories (al ser consultada por sus seguidores mediante el recurso “pregunta y respuesta”): “No me importa la verdad, siempre ha existido y siempre va a existir”.

Además dejó claro que sus intenciones para con su ex pareja son las mejores: “¿Qué siento yo? Felicidad por ellos y por cualquiera que traiga un hijo deseado a este mundo. ¿Qué van a sentir ellos? La plenitud y el amor más grande de este mundo”.