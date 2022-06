Camilo aprende a ser un buen padre para Índigo

El nacimiento de Índigo, hace menos de dos meses, le cambió la vida a Camilo y, aunque no ha sufrido de desveladas y derrocha amor por su hija, confiesa que aún le falta mucho que aprender para ser un buen papá.

“Ha sido un aprendizaje, no me siento capacitado todavía para ser un papá como el mío o el de Evaluna, asumo que eso se va aprendiendo, pero no estoy incapacitado para amar con todo el corazón a Índigo”, comenta.

El cantante colombiano señala que su bebé se ha adecuado al ritmo de trabajo y de vida de él y de su esposa Evaluna Montaner.

“He tenido muy poquitas desveladas, Índigo como que salió muy hecha a mano para nuestra dinámica, la hemos podido sacar al tour y que puede viajar con nosotros y ella está feliz”.

Además, acepta que su relación con la hija de Ricardo Montaner cambió para bien, uniendo más sus lazos de amor.

“Al mirarnos a los ojos, sabemos que hay una conexión de algo que nos unía y ahora es mucho más grande”, apunta.

Ahora, al ver a su esposa y el trabajo que conlleva tener un hijo, el intérprete resalta el esfuerzo de las madres solteras y lo que hacen para sacar adelante a sus pequeños sin apoyo.

“Toda mi admiración a las mamás solteras que les toca vivir esas rutas sólitas”, dice.

Por otro lado, explica que junto con Evaluna han decidido ser muy abiertos en su relación y por ello comparten muchas cosas íntimas en redes sociales.

“Hay un montón de cosas que en nuestra relación que no caben para compartir en redes, pero hemos tratado de ser honestos con la gente y abrir la ventana a nuestra realidad”, detalla.

La familia Montaner también es afín a compartir sus momentos personales con el púbico y por ello hace poco reveló que hará un reality show, del cual por el momento prefirió reservarse y no dar detalles.

El cantante promociona su presentación en la Arena Ciudad de México mañana, que forma parte del tour De adentro pa’ afuera, y su siguiente álbum que saldrá en septiembre, de donde se desprende su sencillo “Pegao”, que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.