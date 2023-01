Camila Fernández recuerda la promesa que Chente no cumplió

Hubo una promesa que Vicente Fernández le hizo a su nieta Camila y no pudo cumplir: grabarle un disco inédito con mariachi. La hija de Alejandro Fernández dice haber sentido frustración y tristeza de que esa promesa no se realizara porque su abuelo falleció y ya nunca pudo mostrarle las canciones que hizo para su reciente álbum Vulnerable.

“No quería enseñarle las canciones hasta que estuvieran perfectas, pero por mensa, porque la vida da vueltas, te trae muchas sorpresas. Se puso delicado mi abuelo y ya no se las enseñé”, relata la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sin embargo, a más de un año del fallecimiento del “Charro de Huentitán”, Camila comparte que tiene presente a su abuelo, pues es igual de perfeccionista.

“Yo soy igual que él... me encanta que siempre fue muy profesional en el ámbito musical y fue lo que mejor le pude heredar yo y también regalarse a la gente; yo tambien vivo de la gente, soy más de la gente que de nadie”, expresa Camila.

La cantante comparte que en su familia actualmente todos están bien tras la partida del patriarca Vicente Fernández; considera que quien más sufrió con su pérdida es ella.

“La que pensé que le iba a pegar más es a mi abuela y no, está como si nada, súper bien, está mejor que todos, pero ella ya sabía, tuvo que predeterminarlo mucho más que todos los demás porque nadie se imaginó perderlo. Yo sí tenía la esperanza de que se mejorara y que estuviera bien pero no se pudo”, detalla la intérprete de 25 años.

“Me costó agarrarme de esa realidad que no lograba entender, de cómo yo lo había visto perfecto, ¿cómo se va a morir? No lo puedo creer, sí me quedé con las ganas de que mi abuelo escuchara mis canciones”.