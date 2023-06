Camila Cabello y Shawn Mendes terminan su relación por segunda vez

Aunque dicen que donde hay fuego cenizas quedan, en el caso de la cantante Camila Cabello parece que esta vez no se cumple esa afirmación. Después de haber retomado su relación con el famoso intérprete Shawn Mendes, ahora se informa que la llama del amor se ha extinguido por completo, pues la pareja decidiría poner fin a su relación por segunda vez.

En abril pasado, Cabello y Mendes encendieron las redes sociales al ser captados juntos en el Festival Coachella 2023. Pero eso no fue todo, un curioso logró grabar el momento en el que se daban apasionados besos, como si no fueran figuras públicas. Esta situación fue celebrada por sus seguidores, ya que eran una de las parejas más queridas.

Posteriormente, fueron avistados juntos en varios lugares, pero se mantuvieron en silencio respecto a los motivos que los llevaron a retomar su relación. No realizaron declaraciones públicas al respecto.

Fue hace un año que Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su separación. Captura vía Twitter.

Lee también: Luis Miguel comparte, por primera vez, fotos con su novia Paloma Cuevas

¿Por qué cortaron Camila y Shawn?

El idilio amoroso les duraría poco debido a que se dieron cuenta que la segunda oportunidad no resultó como esperaba. De acuerdo con el periodista, Simon Boyle, esta sería la despedida definitiva.

“Shawn y Camila tienen mucha historia detrás y tantearon el terreno nuevamente para saber si debían volver a estar en la vida del otro. Sin embargo, acabó siendo solo una aventura y ahora ya le pusieron punto final”, dijo un testigo a "The Sun".

En el medio, se refiere que para ambos la reconciliación, aparentemente, fue un error.

“Se han dado cuenta de que, con toda probabilidad, era un grave error darle otra oportunidad a ciertas cosas. Al fin y al cabo eran las mismas que ya terminaron con ellos la primera vez y con toda la razón, después de todo”, detalló la fuente.

Lee también: La película más picante de Netflix ideal para dejar fluir tus emociones

Asimismo, aseguró que se dieron cuenta de que no eran "su media narajna" o no estaban hechos el uno para el otro, por lo que decidieron seguir adelante con sus vidas y protectos musicales.

Uno de los momentos que mantuvo a los fanáticos en vilo fue el lanzamiento del reciente sencillo de Mendes titulado "WHAT THE HELL ARE WE DYING FOR" ("¿Por qué demonios estamos muriendo?"), que coincidió con el inicio de las especulaciones sobre su separación. El tema fue estrenado apenas dos días después, agregando aún más tensión a la situación.

Lee también: Netflix: la miniserie de solo 3 capítulos que no te dejará cerrar los ojos