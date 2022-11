Camila Cabello y el look perfecto para lucir elegante este otoño

Camila Cabello es sin dudas una de las cantantes más exitosas de los últimos años. La cantante cubana nos regaló hits como “Havanna”, “Liar”, entre muchos otros más.

La ex pareja de Shawn Mendes se ha convertido en los últimos meses en una de las celebridades que más influencia ejercen en el mundo de la moda. Incluso Camila Cabello divulga un mensaje muy poderoso sobre el amor propio y sobre valorar nuestros cuerpos tal y como son.

Leer más: Camila Cabello derrocha estilo con la tendencia Barbiecore

Recientemente Camila Cabello sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil de Instagram el look ideal para lucir elegante en otoño. La cantante eligió este look para asistir al programa de televisión de Jimmy Fallon.

Leer más: ¿Quién presentó a Camila Cabello con su nuevo novio, Austin Kevitch?

¿En qué consistía el look de Camila Cabello?

El look elegido de Camila Cabello para asistir al programa de Jimmy Fallon consistía en un traje de dos piezas compuesto por un top y una falda tubo que llegaba hasta debajo de las rodillas. El traje de dos piezas posee un estampado a cuadros estilo escocés en color rosado y negro.



Foto: Camila Cabello. Fuente: Instagram @camila_cabello

Camilla Cabello completó su look con unas sandalias en color rosado y un bolso del mismo color. La cantante eligió llevar su cabello con una media coleta. El posteo de la intérprete de “Never Be The Same” ya cosecha más de 2 millones de me gusta, pero los likes van aumentando minuto a minuto.



Foto: Camila Cabello. Fuente: Instagram @camila_cabello

Camila Cabello demostró de esta forma que el estampado a cuadros será uno de los que más se usen en lo que queda del otoño y durante los meses que dure el invierno. Incluso la cantante compartió otra fotografía en las redes sociales donde se la ve lucir un vestido largo con estampado a cuadros verde, y una chamarra también con estampado a cuadros pero en colores verde, blanco y rojo.



Foto: Camila Cabello. Fuente: Instagram @camila_cabello