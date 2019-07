Cameron Boyce, la joven promesa de Disney que murió este domingo

Cameron Boyce nació en Los Ángeles, California el 28 de mayo de 1999. Boyce participó en los largometrajes Mirrors, Eagle Eye (Control Total), Grown Ups (Son como niños), Grown Ups 2, Descendants (Descendientes) y Descendants 2.

Sin duda el papel que le valió gran reconocimiento fue como Carlos, hijo de la icónica villana de Disney Cruella de Vil, en la precuela Descendants. Disney detalló a través de un comunicado que la tercera película de la serie Descendants, se estrenará en Disney Channel el 2 de agosto y contará con la actuación final de Boyce.

Además del cine, Boyce apareció en varias series de Disney Channel, como "Jessie" durante cuatro temporadas, "Good luck Charlie", "Shake it up" y "Gamer's guide to pretty much everything".

En los últimos años, Cameron Boyce se había dedicado a actividades benéficas y había actuado como presentador del exvicepresidente Joe Biden en sus Premios Biden al Coraje, el pasado mes de marzo.

Fue premiado recientemente por su actividad en la fundación Thirst Project, una organización sin ánimo de lucro que logró recaudar más de 30 mil dólares para construir pozos de agua potable en Suazilandia en África.

Boyce, que tenía 8,1 millones de seguidores en Instagram había publicado el pasado viernes una imagen suya de perfil y con pañuelo anudado en la frente que ha cosechado, hasta ahora, 7.3 millones de "me gusta".

Los seguidores del actor usaron esta imagen para dejar sus comentarios y mensajes de pésame con frases como: "No puedo creerlo...Tan triste, descansa en el paraíso hermano"; "Te quiero. Siempre en mi corazón" y emoticonos de corazones rotos.

