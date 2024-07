Cambios en "Sale el Sol": Mauricio Islas y Mark Tacher están en la lista

Los matutinos televisivos están en constante trabajo para acaparar la atención de la audiencia, por lo que frecuentemente hacen cambios para subir el rating.

El programa “Sale el Sol” es un ejemplo de producciones que ha experimentado una serie de cambios este año, aunque lo más novedoso ha sido que algunos conductores han salido y otros llegan para hacer mancuerna con el equipo.

Recientemente Mauricio Islas anunció su salida de esta revista de TV debido a que filmará una serie televisiva, pero su lugar fue ocupado por Juan Soler, quien ya había estado en este show y se reencontrará en pantalla con su amada Paulina Mercado.

“Hay que aclarar un tema, no me voy de ‘Sale el sol’, voy a cumplir con un compromiso que me hicieron antes de invitarme a participar aquí con ustedes y regreso ¿me van a extrañar? Yo también, pero no se preocupen, voy a estar echándome mis vueltas” comentó Islas quien grabará la segunda temporada de “Dra. Lucía”, producción de Azteca.

Soler agradeció el recibimiento y aclaró: “no vengo a reemplazar a Mauricio” sino a cumplir una plaza “que está bien ocupada por mi socio”. Mercado comentó que Juan Soler es un buen compañero y muy querido.

Posterior a este anuncio, inesperadamente otro integrante de “Sale el Sol” también se despidió por compromisos laborales, aunque prometió regresar: Mark Tacher, aunque hasta el momento nadie ha entrado en su lugar.

“Yo los voy a extrañar bastante pero me voy por cuatro semanitas nada más porque tengo un proyectito, una película por hacer pero yo regreso pronto para seguir disfrutando de la familia de ‘Sale el sol’ porque de verdad que los voy a extrañar muchísimo, voy y vengo, cuatro semanitas, a ver si saco chisme de donde ando”, comentó.

Hace más de un mes, para atender sus compromisos musicales fue Mariana Ochoa quien dijo adiós al programa en su nueva temporada que renovó su temporada a principios del mes de mayo con Ingrid Coronado a la cabeza.

