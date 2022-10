Camacho se va a los juzgados

“Uno cree en los amigos”, fue la razón que Alejandro Camacho dio para haber confiado en el actor Francisco Rueda para invertir su capital en un negocio, algo que asegura derivó en una estafa.

“Hicimos una película junto y nos volvimos amigos, me invitó a hacer una inversión, le entré, al principio me pagó intereses, pero el capital no; lo he esperado dos años por esa supuesta amistad que teníamos, me ha dejado esperando muchas veces”, dijo el actor en conferencia de prensa.

Explicó que este problema tiene 23 meses y que ha sido paciente con Rueda, porque no quiere perjudicarlo, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta positiva.

La decisión de invertir su dinero no fue algo precipitado, ya que dijo estar acostumbrado mover su capital en proyectos para cine, televisión o teatro y nunca había tenido un problema de esta naturaleza.

“Yo no podría salir de mi casa por la vergüenza de que me acusen de robar, porque eso es, porque qué pena con la familia, los amigos y con las empresas en las que trabaja”.

Su abogado, Julián Rosales, explicó que tenían los elementos necesarios para proceder legalmente.

Esta semana se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ya se abrió una carpeta de investigación que se encuentra integrándose en Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México.

El actor de telenovelas como Cuna de lobos (1986) y Alma de hierro (2008), explicó que al dar este paso, ya no puede comunicarse directamente con su excolega, porque todo tiene que ser a través de abogados. Contó que cuando fue notificado de la demanda, el actor de Se rentan cuartos (2019) intentó llegar a un acuerdo con su equipo legal, argumentando que sí tiene intenciones de pagar, pero fue algo que quedó en el aire.

Si bien tiene cerca de dos años que no sabe nada de Rueda, espera que esté bien y trabajando para que le pueda hacer frente a este problema.

“Espero que esto se resuelva prontamente, tengo esperanza que así sea, y si no es así la justicia, la ley y la legalidad es la que va a poner los tiempos y la determinación”.