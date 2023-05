"Calaveras y diablitos", lo que no sabías de Los Fabulosos Cadillacs, los argentinos que llevarán rock en tu idioma a la Plaza de la Constitución

El anuncio de que la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México ha causado revuelo entre los fans del ritmo de rock y ska que la banda ha propagado a lo largo de 38 años.

Se trata de una de las presentaciones con las que los intérpretes de "Calaveras y diablitos" festejarán 30 años de uno de sus álbumes más importantes: "Vasos Vacios". Este evento será el sábado 3 de junio a las 20:00 horas y previo a las presentaciones de la banda liderada por Vicentico, en noviembre, como parte de "El león del ritmo tour".

En redes sociales muchos fans ya han mostrado su entusiasmo por asistir, para ellos y para los curiosos que quieren seguir descubriendo a la banda previo a su concierto, aquí te contamos cinco datos que no sabías de Los Fabulosos Cadillacs.

Lee también: Karla Esquivel y Brandon Peniche no ocultan “su amor”

1. No sabían de música

Cuando Vicentico, Mario Siperman, Aníbal Rigozzi y Flavio Cinciarulo formaron la agrupación fue atendiendo a la necesidad de tocar en una banda, algunos de ellos ya habían probado con intentos en la secundaria o preparatoria, pero no tenían conocimiento profundo.

"Yo tocaba la guitarra y Aníbal tocaba, en dos o tres segundos de ensayo nos pareció que ya teníamos la banda armada", recordó Vicentico en una entrevista en 1991.

"Tocábamos poco, algunos casi nada, realmente no sabíamos tocar, ahora escucho lo de esa época y me parece que no es tocar mal, sino tocar rudimentario", detalló Flavio Cinciarulo.

2. Albertico, por "El derecho de nacer"

El nombre real del vocalista de la banda es Gabriel Julio Fernández Capello, pero es mundialmente conocido como Vicentico, un apodo que sus compañeros le pusieron gracias a la popularidad de la telenovela mexicana "El derecho de nacer", en los años 80.

Al personaje de Humberto Zurita, Alberto Limonta, le decían de cariño: Albertico y en son de burla los integrantes de la agrupación comenzaron a llamar así, hasta que Flavio lo modificó por Vicentico.

"Me pusieron ese nombre y yo lo acepté... es un alter ego, es un personaje o algo por el estilo", ha declarado el cantante.

Lee también: Penélope Menchaca se llevó todas las miradas con coqueto minivestido

3. Entraron por Tijuana

La agrupación que ha conquistado grandes recintos mexicanos como el Foro Sol comenzó desde abajo en este país, siendo el bar Río Rita, de Tijuana, el primer lugar donde se presentaron ante 50 personas, en el año 1991.

Para esa época, en su país natal ya habían lanzado cinco discos de estudio, incluído "Yo te avisé!!" y "El satánico Dr. Cadillac".

La primera vez que Los Fabulosos Cadillacs estuvo en México, fue en Tijuana. Posted by MORE FM Online on Thursday, July 2, 2020

4. Cantan sopa de caracol

La famosa canción tropical del grupo hondureño Banda Blanca llamada "Sopa de caracol" fue reinterpretada por Los Fabulosos en un álbum remix de 1991. Con él lograron disco de oro y aunque ahora ya no la cantan, era común que la presentaran incluso en sus show de televisión para poner a bailar a la gente.

En la letra de esta canción recurren a la lengua garífuna para hablar sobre beber sopa en concha, un hábito hondureño.

5. Cantaron con Celia Cruz

Fue en 1988 cuando la cantante cubano-estadounidense Celia Cruz, ahora nocida como ´La reina de la salsa' y la banda argentina decidieron unir sus ritmos en una colaboración que parecía arriesgada, por una parte en argentina el género de la salsa no era muy popular, aunque ella en su país natal ya era reconocida, y por otro lado la intérprete de "La vida es un carnaval" no sabía nada acerca de Los Fabulosos.

Aún así ambos siguieron la recomendación de su asesores musicales y grabaron para el álbum "El ritmo mundial" dos canciones: Vasos vacíos" y "Más solo que la noche anterior". Años después, en diciembre de 1994 el primer tema se convirtió en un dueto único cuando Vicentico fue invitado por la cantante a un festival de salsa en el Estadio Obras, de Buenos Aires donde hicieron una interpretación legendaria.

Lee también: El thriller francés de Netflix que te pondrá a reflexionar sobre tu propia vida